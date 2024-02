Inter Mailand schlägt Atletico Madrid im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals im San Siro 1:0.

Die Italiener sind die bessere Mannschaft, belohnen sich in der Person des eingewechselten Marko Arnautovic aber erst spät mit einem Torerfolg.

Im anderen Achtelfinal vom Dienstagabend spielen PSV Eindhoven und Dortmund 1:1.

Vorjahresfinalist Inter Mailand hat sich im Champions-League-Achtelfinal gegen Atletico Madrid eine gute Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen. Der knappe Sieg im heimischen San Siro war aufgrund der grösseren Spielanteile verdient – musste aber erdauert werden.

Als Matchwinner konnte sich am Schluss ein Mann feiern lassen, der auch zum Sündenbock hätte werden können: Marko Arnautovic. Der Österreicher war nach der Pause für den angeschlagenen Marcus Thuram ins Spiel gekommen.

Der Sturm-Oldie brauchte keine lange Anlaufzeit und konnte sich auch gleich in Szene setzen. Eine Flanke von Federico Dimarco konnte Arnautovic aber nicht richtig kontrollieren und setzte den Ball klar über das Gehäuse von Atletico-Goalie Jan Oblak (49.).

Legende: Brauchte mehrere Anläufe für sein Tor Marko Arnautovic. imago images/Sportimage

Erst in der 79. Minute platzt der Knoten

Noch deutlicher scheiterte der 34-Jährige nach Ablauf einer Stunde. Nachdem er sich im Doppelpass mit Lautaro Martinez gekonnt durchgespielt hatte, zielte er allein vor Oblak wieder zu hoch.

Dass das Glück doch noch auf seine Seite kippte, verdankte Arnautovic auch einem Aussetzer von Atletico-Verteidiger Reinildo Mandava, der im Mittelfeld einen folgenschweren Fehler beging. Den Abschluss von Martinez konnte Oblak noch abwehren, gegen den Nachschuss Arnautovics war er dann aber machtlos (79.).

Inter trauert um Brehme Box aufklappen Box zuklappen Zu Ehren des verstorbenen Andreas Brehme wurde vor der Partie eine Schweigeminute abgehalten. Die Inter-Spieler und die Unparteiischen liefen zudem mit Trauerflor auf. Der gebürtige Hamburger Brehme hatte von 1988 bis 1992 für Inter gespielt. Er wurde mit den «Nerazzurri» italienischer Meister (1989) und Uefa-Cup-Sieger (1991).

Sommer wieder mit weisser Weste

Der italienische Tabellenführer hatte abwartend begonnen, sich dann aber kontinuierlich gesteigert. Atletico verbarrikadierte sich auf der anderen Seite zwar nicht in der Defensive, Yann Sommer im Inter-Tor hatte aber kaum brenzlige Situationen zu überstehen.

Vor dem Führungstor riskierte der Nati-Goalie gegen den heranpreschenden Marcos Llorente einmal Kopf und Kragen und wurde vom Spanier am Oberkörper getroffen. In der Schlussphase verfehlte ein Kopfball des eingewechselten Alvaro Morata zudem das Ziel knapp. Zu Glanzparaden wurde Sommer aber während der 90 Minuten nicht gezwungen. Wettbewerbsübergreifend blieb er in dieser Saison bereits zum 21. Mal ohne Gegentor. Das Rückspiel in Madrid findet in drei Wochen am 13. März statt.