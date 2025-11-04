Bayern München gewinnt den Spitzenkampf der Champions League bei Paris St-Germain mit 2:1.

Der deutsche Rekordmeister holt im 16. Pflichtspiel der Saison den 16. Sieg.

Mann der 1. Halbzeit im positiven wie auch negativen Sinn war Bayerns Luis Diaz. Der Kolumbianer avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner, hätte seinem Team aber beinahe auch einen Bärendienst erwiesen:

4. Minute: Ousmane Dembélé kann einen Ball nicht wunschgemäss annehmen. Die Bayern schalten blitzschnell um, Serge Gnabry lanciert Michael Olise herrlich per Hacke. Der Franzose scheitert an PSG-Keeper Lucas Chevalier, Diaz versenkt den Abpraller wuchtig in die Maschen.

Ousmane Dembélé kann einen Ball nicht wunschgemäss annehmen. Die Bayern schalten blitzschnell um, Serge Gnabry lanciert Michael Olise herrlich per Hacke. Der Franzose scheitert an PSG-Keeper Lucas Chevalier, Diaz versenkt den Abpraller wuchtig in die Maschen. 32. Minute: PSG-Captain Marquinhos mit einem Aussetzer, lässt sich tief in der eigenen Hälfte von Diaz den Ball abluchsen. Der Kolumbianer bedankt sich mit dem 2:0.

PSG-Captain Marquinhos mit einem Aussetzer, lässt sich tief in der eigenen Hälfte von Diaz den Ball abluchsen. Der Kolumbianer bedankt sich mit dem 2:0. 45.+7. Minute: Diaz springt Achraf Hakimi fast auf der Höhe der Mittellinie ohne Not in die Beine. Der PSG-Verteidiger verletzt sich bei der Aktion am Fuss und muss ausgewechselt werden. Nach Intervention des VAR korrigiert Schiedsrichter Maurizio Mariani völlig zurecht seine Entscheidung von Gelb zu Rot.

Es dauerte einen Moment, ehe PSG die Überzahl in der 2. Halbzeit in eine Feldüberlegenheit ummünzen konnte. Doch was ab der 68. Minute folgte, war ein Sturmlauf erster Güte. Vitinho (68./76./86.) versuchte es mehrfach aus der Distanz. Warren Zaïre-Emery scheiterte mit seinem Kopfball an Bayern-Keeper Manuel Neuer (78.).

Besser machte es Joao Neves, der eine Flanke des ebenfalls eingewechselten Kang-In Lee zum Anschlusstreffer versenkte (74.). Der gleiche Neves setzte in der 81. Minute einen Kopfball nur Zentimeter neben das Tor – Neuer konnte dem Ball nur noch nachschauen.

Chancenwucher auf beiden Seiten

Bereits die erste Halbzeit hatte Spektakel geboten – nicht nur wegen Diaz. Da war beispielsweise auch noch Gnabry, der kurz vor dem 2:0 bei seinem Abschluss zu genau zielte und beide Pfosten traf (31.). Joshua Kimmich schob nach einer wunderbaren Kombination den Ball knapp am Tor vorbei (45.+6).

Und auch PSG hatte durchaus Chancen, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Dembélé, der nach 25 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste, sah kurz davor seinen Ausgleich wegen Abseits aberkannt (22.). Nach einer halben Stunde scheiterte Bradley Barcola aus kurzer Distanz an Bayern-Keeper Neuer.

Bayern makellos an der Spitze

Doch weil PSG in der Summe zu viele Chancen ausliess, kam Bayern zum 16. Sieg im 16. Pflichtspiel in dieser Saison. Zusammen mit dem ebenfalls noch makellosen Arsenal führen die Deutschen die Tabelle in der Champions League an.

Resultate