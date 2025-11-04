Liverpool entscheidet das Gigantentreffen in der 4. Runde der CL-Ligaphase zu Hause gegen Real Madrid für sich.

Siege feiern auch die anderen beiden Premier-League-Vertreter Arsenal und Tottenham.

Bayern München jubelt in Paris über einen 2:1-Erfolg – alles dazu gibt's hier.

Liverpool – Real Madrid 1:0

In der 61. Minute gab es für Thibaut Courtois nichts mehr zu halten. Der Goalie von Real Madrid, der sein Team zuvor mit mehreren Mega-Paraden vor einem Rückstand gerettet hatte, musste hinter sich greifen: Ein Freistoss, getreten von Dominik Szoboszlai, landete auf dem Kopf von Alexis Mac Allister, der den Ball wuchtig ins Tor nickte. Es blieb das einzige Tor der Partie, die Liverpool über weite Strecken dominierte. Alleine Szoboszlai schnupperte in der ersten Hälfte gleich dreimal an der «Reds»-Führung, doch Courtois parierte mehrmals mirakulös. Für Real war es nach drei Siegen zum Auftakt die erste Niederlage in der laufenden Champions-League-Kampagne.

Tottenham – Kopenhagen 4:0

Tottenham kam trotz über halbstündiger Unterzahl zu einem ungefährdeten Erfolg gegen Kopenhagen. Beim 1:0 profitierte Brennan Johnson von einem unmotivierten Ausflug von Kopenhagen-Keeper Dominik Kotarski. Der gleiche Spieler sah dann nach 57 Minuten Rot. Zuvor hatte Wilson Odobert erhöht (51.). Eine Augenweide war dann das 3:0 von Micky van de Ven, der ein Solo über den gesamten Platz erfolgreich abschloss (64.). Für den Schlusspunkt war dann Joker Joao Palhinha besorgt (67.).

Bodö/Glimt – Monaco 0:1

Die AS Monaco feierte in der Ligaphase der Champions League den ersten Vollerfolg. Das Team mit Goalie Philipp Köhn bejubelte in Norwegen einen 1:0-Erfolg. Dabei avancierte Folarin Balogun zum Matchwinner. Der US-Amerikaner wurde auf der linken Seite von Maghnes Akliouche in Szene gesetzt und hämmerte die Kugel aus spitzem Winkel in den Netzhimmel. Der Schweizer Köhn konnte einmal mehr brillieren; nach dem 0:0 gegen Tottenham hielt er seinen Kasten in der «Königsklasse» zum zweiten Mal in Folge rein.

Atletico Madrid – Union St-Gilloise 3:1

Am Wochenende war Marc Giger beim 4:1-Sieg von Union St-Gilloise mit einem Doppelpack noch der gefeierte Mann gewesen. Beim Gastspiel bei Atletico Madrid sass der Schweizer bis zur 74. Minute auf der Bank. Bei seiner Einwechslung lagen die Belgier bereits mit 0:2 in Rückstand. Julian Alvarez (39.) und Joker Conor Gallagher (72.) hatten getroffen. Auch mit Giger wollte den Gästen die Wende nicht mehr gelingen.

Napoli – Frankfurt 0:0

Sowohl Napoli als auch Frankfurt bleiben mit je 4 Punkten im hinteren Mittelfeld der Tabelle hängen. Für die Eintracht, bei der Aurèle Amenda in der Nachspielzeit für einen Kurzeinsatz eingewechselt wurde, ist es dennoch ein gewonnener Punkt, war das Heimteam doch klar überlegen. Doch die Süditaliener verpassten es, ihr Übergewicht in Zählbares umzumünzen. Eine starke Partie zeigte dabei Frankfurt-Schlussmann Michael Zetterer, der in der Nachspielzeit mit 3 Paraden in kürzester Zeit das Unentschieden rettete.

Slavia Prag – Arsenal 0:3

Der Höhenflug des FC Arsenal findet auch in der Champions League seine Fortsetzung. Die «Gunners» bekundeten bei Slavia Prag keine Mühe und gewannen mit 3:0. Bukayo Saka (32.) eröffnete das Skore mittels Penalty, nach der Pause erhöhte Mikel Merino (46./68.) mit einer Doublette auf 3:0. Für die Equipe von Trainer Mikel Arteta war es wettbewerbsübergreifend der 10. Sieg in Folge. Dabei setzte Arsenal den jüngsten Spieler der Champions-League-Historie ein: Max Dowman im Alter von 15 Jahren und 308 Tagen.



Resultate