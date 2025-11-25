Chelsea schlägt Barcelona am 5. Spieltag der Champions League locker mit 3:0.

Nach zwei aberkannten Treffern gelingt den Londonern im dritten Versuch der Dosenöffner.

Es war eine Halbzeit zum Vergessen für Barcelona. Dabei hätte es so gut starten können: Ferran Torres vergab in der 6. Minute eine Hundertprozentige – der spanische Offensivmann brachte die Kugel aus circa 10 Metern und alleine vor Chelsea-Goalie Robert Sanchez nicht im Tor unter. Zuvor hatte Barça bereits Glück, als ein Tor von Chelseas Enzo Fernandez wegen eines vorangegangenen Hands' nicht gezählt hatte.

Wenig später stand ebendieser Fernandez erneut im Fokus. Wieder jubelte der Argentinier über ein Tor, wieder wurde es aberkannt. Diesmal wars ein passives Abseits von Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah vor dem vermeintlichen Treffer.

Aber wie so oft waren auch hier aller guten Dinge drei. In der 23. Minute bebte die Stamford Bridge einmal mehr, diesmal zählte das Londoner Tor. Nach einer kurz ausgeführten Ecke der Londoner fand ein unbedrängter Marc Cucurella mit seiner Hereingabe Neto, der die Kugel per Hacke aufs Tor bugsierte. Dort standen sich Torres und Jules Koundé auf der Linie gegenseitig im Weg – Eigentor. Pech für Barcelona.

Gelb-Rot und tolles Solo-Tor

Kurz vor der Pause folgte die Schlüsselszene des Spiels. Barça-Captain Ronald Araujo kam gegen Cucurella zu spät, erwies seinen Farben damit einen Bärendienst: Gelb-Rot. Zuvor hatte er wegen Reklamierens bereits die erste Karte gesehen.

Zu zehnt schafften die Katalanen es nicht, ihre sonst so dominante Spielweise auf den Platz zu bringen. So gelang Chelseas Supertalent Estevao in der 55. Minute nach einem schönen Solo die Vorentscheidung. Liam Delap machte dann in der 73. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf.

Chelsea macht Schritt Richtung Achtelfinal

Für den FC Barcelona ist die Niederlage im Kampf um die direkte Achtelfinal-Qualifikation und einem Top-8-Platz ein Rückschlag. Chelsea hingegen schafft mit den drei Punkten den vorübergehenden Sprung auf den 4. Rang der Ligaphase.

