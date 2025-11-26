PSG schlägt Tottenham in der 5. Runde der Ligaphase der Champions League zu Hause mit 5:3.

Die Partie liefert ein Spektakel mit acht Toren, Vitinha brilliert mit einem Hattrick.

Die Bayern kassieren gegen Arsenal die erste Saison-Niederlage. Was im Round-up lief, erfahren Sie hier.

Am vergangenen Wochenende hatte Tottenham in der englischen Meisterschaft gegen Arsenal keinen Stich; nach 46 Minuten stand es 0:3. In Paris machten es die «Spurs» deutlich besser – zumindest am Anfang.

Etwas mehr als eine halbe Stunde war absolviert, als Richarlison (35.) seine Equipe per Kopf in Führung schoss. Der Titelverteidiger tat sich bis dahin schwer. Nennenswerte Torchancen blieben Mangelware – und so überraschte es kaum, dass PSG mit einer Einzelleistung zurückkam. Diese hatte es in sich: Vitinha hämmerte die Kugel wunderschön unter die Latte.

Mit diesem Ausgleich war die Partie so richtig lanciert. Nach der Pause ging es drunter und drüber. Zuerst brachte Randal Kolo Muani, der schon das 1:0 vorbereitet hatte, die Engländer gegen seinen Ex-Klub erneut in Führung (50.). Doch nur drei Minuten später hatte wiederum Vitinha die passende Antwort. Wieder war es eine schmucke Einzelleistung des 25-jährigen Portugiesen.

Kolo Muani gut, Vitinha besser

Nun hatten die Pariser Lunte gerochen, während Tottenham kaum noch zum Atmen kam: Fabian Ruiz (59.) und Willian Pacho (65.) liessen das Prinzenparkstadion zwei weitere Male erzittern. Doch mit dem erstmaligen Zwei-Tore-Polster kehrte der Schlendrian ein – und das wurde prompt bestraft: Der blendend aufgelegte Kolo Muani schoss das Team von Trainer Thomas Frank wieder heran (72.).

Doch das letzte Wort in dieser verrückten Begegnung hatte der Spieler, der Kolo Muani noch ein wenig überragte: Vitinha. In der 76. Minute lief er per Penalty an und vollendete zum 5:3.

Champions League