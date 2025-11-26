Liverpool – PSV Eindhoven 1:4

Liverpool rutscht immer tiefer in die Krise. Gegen Eindhoven kassierten die «Reds» die 9. Niederlage (!) in den letzten 12 Pflichtspielen. Das Unheil an der Anfield Road nahm aus Liverpooler Sicht früh seinen Lauf. Bereits in der 6. Minute war Ivan Perisic per Elfmeter für die Gäste erfolgreich. Dank Dominik Szoboszlais Ausgleich konnte Liverpool immerhin mit einem Unentschieden in die Kabine gehen. Doch Guus Til (56. Minute) und Couhaib Driouech (73./91.) sorgten mit ihren Toren für den verdienten PSV-Sieg. Die Liverpool-Defensive offenbarte bei den Gegentoren eklatante Mängel.

Olympiakos – Real Madrid 3:4

Real Madrid hat nach drei Spielen ohne Vollerfolg zurück auf die Siegerstrasse gefunden. Die «Königlichen» bejubelten in Piräus einen 4:3-Erfolg. Kylian Mbappé, der zuletzt vier Spiele nicht getroffen hatte, avancierte mit einem Viererpack zum Matchwinner. Nach der herrlich herausgespielten Führung der Hausherren durch Chiquinho (8.) gelang dem Franzosen innert 6:42 Minuten ein lupenreiner Hattrick – nur Mohamed Salah (6:12 Minuten im Jahr 2022) war noch schneller. Nach der Pause legte er noch einen Treffer nach. Trotz des Dreiers zeigte sich das Team von Xabi Alonso in der Defensive äusserst anfällig und musste am Schluss gar um den Sieg zittern.

Atletico Madrid – Inter Mailand 2:1

Ein Last-Minute-Tor hat Atletico Madrid drei Punkte im Heimspiel gegen Inter Mailand beschert. José Gimenez stieg in der 3. Minute der Nachspielzeit bei einem Kopfball am höchsten und nickte zum 2:1 ein. Yann Sommer im Inter-Tor blieb ohne Chance. Bereits in der 9. Minute waren die Hausherren erstmals in Führung gegangen. Der Treffer von Julian Alvarez wurde nach einem vermeintlichen Handspiel von Alex Baena zuerst aberkannt, erhielt jedoch nach VAR-Konsultation doch noch seine Gültigkeit. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 für Inter, bei dem neben Sommer auch Manuel Akanji durchspielte, erzielte Piotr Zielinski in der 54. Minute.

Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo 0:3

Eintracht Frankfurt hat eine weitere deftige Champions-League-Niederlage kassiert und muss nach einem sechsminütigen Blackout mehr denn je ums Weiterkommen zittern. Die Hessen stehen bei gerade einmal vier Punkten aus fünf Spielen. Ein Ballverlust von Mario Götze leitete das erste Gegentor durch Ademola Lookman ein. Dieser steckte bei einem Konter nur 93 Sekunden später auf Ederson durch und legte so den zweiten Treffer vor. Charles de Ketelaere sorgte mit dem 3:0 ebenfalls nur zwei Minuten später für die Entscheidung.

Ausserdem am Mittwoch:

Sporting Lissabon – Brügge 3:0

Kopenhagen – Kairat Almati 3:2

Pafos – Monaco 2:2

Champions League