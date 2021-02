Borussia Dortmund gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla mit 3:2.

Grosse Figur bei den Borussen ist Erling Haaland mit zwei Treffern.

Im anderen Mittwochs-Spiel schlägt Porto überraschend Juventus Turin mit 2:1.

Das heikle Auswärtsspiel beim sechsfachen Europa-League-Sieger begann für Dortmund denkbar schlecht: Nach 7 Minuten lag der BVB 0:1 zurück. Mats Hummels hatte Susos Abschluss entscheidend abgefälscht und seinen Hüter Marwin Hitz erwischt, der ansonsten zur Stelle gewesen wäre.

Dahoud mit sehenswertem Ausgleich

Doch das Team von Edin Terzic, dem «Trainer auf Zeit», liess sich nicht beeindrucken und übernahm bald die Initiative. In der 19. Minute legte sich der zentral angespielte Mahmoud Dahoud den Ball auf den rechten Fuss und traf per Schlenzer herrlich in die obere rechte Torecke.

Noch vor der Pause schlug die «Haaland»-Viertelstunde. Beide Male war das Tempo des Norwegers ausschlaggebend:

27. Minute: Haaland wird kurz hinter der Mittellinie angespielt, steht nach einem Doppelpass mit Jadon Sancho alleine vor dem Tor und spitzelt den Ball rein.

Haaland wird kurz hinter der Mittellinie angespielt, steht nach einem Doppelpass mit Jadon Sancho alleine vor dem Tor und spitzelt den Ball rein. 43. Minute: Marco Reus fängt einen Ball an der Mittellinie ab. Haaland sprintet an die rechte Seite, wird angespielt und schiebt überlegt an Sevilla-Keeper Bono vorbei.

Haaland steht damit bei 18 Toren in erst 13 Champions-League-Spielen. In der BVB-Defensive überzeugte neben Hitz auch Nati-Verteidiger Manuel Akanji.

Sevilla kommt nochmals heran

Die Andalusier mussten in der 2. Hälfte mehr für das Spiel tun, blieben aber trotz vier Wechseln (Ivan Rakitic spielte nur in der 1. Halbzeit) lange ungefährlich. Oscar lancierte mit einem Pfostenschuss die Schlussoffensive (74.).

Luuk de Jong hielt mit seinem Anschlusstor zum 2:3 die Hoffnungen der Spanier auf ein Weiterkommen aufrecht. Das Rückspiel geht am 9. März über die Bühne.