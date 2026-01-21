Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen grossen Schritt in Richtung Achtelfinal der Champions League machen können – stattdessen kassierten die Engländer eine Niederlage.

Erling Haaland suchte nach dem 1:3 in seinem Heimatland erst gar nicht lange nach Ausreden. «Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich keine Tore geschossen habe. Es ist peinlich», sagte der Stürmer. «Wir geben unser Bestes, aber irgendetwas fehlt. Das ist nicht gut genug. Wir sind Manchester City. So sollte es nicht sein.»

Über die Gründe für die überraschende Niederlage konnte der 25-Jährige nichts sagen. «Ich habe keine Antworten», sagte Haaland. Die Mannschaft von Bodö/Glimt habe hingegen «unglaublichen Fussball gespielt und den Sieg verdient», ergänzte der Angreifer.

Für ManCity drohen nun die Playoffs

Auch Trainer Pep Guardiola war angesäuert. «Seit Beginn des neuen Jahres läuft in vielen, vielen Dingen alles gegen uns», sagte der Katalane und betonte, die Norweger nicht unterschätzt zu haben. Manchester, das auch in den letzten vier Spielen in der Premier League nicht gewinnen konnte, droht nun der Gang in die Playoffs. Eine Platzierung unter den Top acht der Ligaphase hat City nicht mehr in den eigenen Händen.

«Es war eine unglaubliche Chance für uns, und wir haben das Gefühl, dass alles, was schiefgehen kann, in vielen Details auch schiefgeht. Das ist eine Tatsache, und man muss versuchen, das zu ändern», meinte Guardiola.

Bodö/Glimt wahrte mit dem überraschenden Erfolg die Chance auf die Playoffs. «Ich würde sagen, das ist das Grösste, was wir je erreicht haben. Wir haben eine der besten Mannschaften der Welt geschlagen und das haben wir uns verdient», sagte Patrick Berg von Bodö/Glimt. Und auch Guardiola musste anerkennen: «Ich habe grössten Respekt vor ihnen. Sie sind eine absolute Spitzenmannschaft.»

