Legende: Missglückte Rückkehr ins Heimatland ManCity-Stürmer Erling Haaland. Imago/Shutterstock

Die «Skyblues» erleben in Norwegen ihr himmelblaues Wunder. Ein Name, der wohl in den nächsten Tagen in Manchester herumgeistern wird: Kasper Högh. Der Stürmer von Bodö/Glimt schockte den haushohen Favoriten aus England mit seinem Doppelpack innert 2 Minuten (22./24.). Jens Petter Hauge setzte mit dem 3. Tor gar noch einen drauf (58.).

Auf den kurzen Hoffnungsschimmer durch Rayan Cherki nach einer Stunde, folgte der endgültige Nackenschlag: Innert einer Minute wurde Rodri doppelt verwarnt und flog vom Platz. Zu zehnt wollte das Comeback nicht gelingen.

1. Sieg für Bodö/Glimt

Drei Tage nach der Derby-Pleite gegen United (0:2) gab's also die nächste Niederlage für City. Mit viel Ballbesitz, aber zu wenig zwingenden Chancen, spielten die Engländer auf norwegischem Boden auf. Starstürmer Erling Haaland wollte in seinem Herkunftsland ebenfalls nicht viel gelingen. Mit 13 Punkten nach 7 Spielen ist der Traum der direkten Achtelfinal-Qualifikation allerdings noch nicht futsch. Für Bodö/Glimt war es bei der 1. Champions-League-Teilnahme der 1. Sieg.

Champions League