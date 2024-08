Modus, Geld, Software: Das ist alles neu in der «Königsklasse»

Legende: Sie steht schon einmal im Fokus Die Champions-League-Trophäe wird auch am Donnerstag in Monaco ein begehrtes Sujet sein. imago images/PanoramiC

Worum geht es?

Am Donnerstag findet ab 18:00 Uhr in Monaco die Auslosung der Champions League im neuen Format an. Die neue «Königsklasse» mit nun 36 Mannschaften ist die Antwort der Uefa auf die sogenannte Super League, die einige Topklubs ins Leben rufen wollten.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Auslosung der Champions-League-Ligaphase am Donnerstag ab 18:00 Uhr im unkommentierten Livestream in der SRF Sport App.

Man sei «davon überzeugt, dass das ausgewählte Format zu einer richtigen Balance führt und Generierung von soliden Einnahmen garantiert», sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin.

Was ändert sich konkret?

Das Teilnehmerfeld wird von 32 auf 36 Teams erweitert, die Gruppenphase wird durch eine Ligaphase ersetzt. Statt bislang 125 Partien wird es insgesamt 189 geben.

Wie läuft die neue Liga ab?

Es stehen für jeden Klub zunächst 8 Partien auf dem Programm, es gibt aber keine Hin- und Rückspiele mehr. Jedes Team wird 4 Heim- sowie 4 Auswärtsspiele haben.

Um die verschiedenen Gegner zu ermitteln, werden die Teams nach Uefa-Koeffizient zunächst in 4 Lostöpfe eingeteilt. Jedes Team hat jeweils 2 Spiele gegen Gegner aus den jeweiligen Töpfen. YB wird in Topf 3 zu finden sein.

Wie läuft die Auslosung?

Die klassischen Kugeln haben ausgedient: Um ein stundenlanges Prozedere zu vermeiden, erstellt künftig eine Software die Paarungen. So wird ein Klub zwar weiterhin physisch aus seinem Lostopf gezogen, anschliessend werden ihm allerdings die 8 Gegner automatisch zufällig zugeordnet.

2 Einschränkungen gibt es: So werden einem Team keine Gegner aus dem eigenen Land zugewiesen. Zudem darf jeder Klub nur gegen maximal 2 Gegner aus einem anderen Land antreten. Der Spielplan mit den Spielterminen und Anstosszeiten wird am Samstag veröffentlicht.

Wer kommt in die K.o.-Phase?

Mit den Ergebnissen aus den 8 Spieltagen wird eine Gesamttabelle aller 36 Teams erstellt. Die besten 8 Teams der Liga ziehen direkt in den Achtelfinal ein. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 treffen in Playoffs auf die Teams der Plätze 17 bis 24.

Auszeichnung für «CR7» Box aufklappen Box zuklappen Cristiano Ronaldo erhält eine besondere Auszeichnung. Die Uefa ehrt den Portugiesen für seine Bestmarken in der Champions League. Der 39-jährige Stürmer soll die Auszeichnung am Donnerstag in Monte Carlo im Rahmen der CL-Auslosung erhalten, wie die Uefa mitgeteilt hat. Der mittlerweile in Saudi-Arabien bei Al-Nassr spielende Ronaldo ist mit 140 Treffern in 183 Champions-League-Spielen Rekordtorschütze vor Lionel Messi und Robert Lewandowski. «CR7» hat die Torjägerliste nach einer Champions-League-Saison 7 Mal angeführt und damit häufiger als jeder andere Spieler.

Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europacup-Saison beendet – es gibt also keinen «Abstieg» mehr in die Europa League. Am letzten Liga-Spieltag am 29. Januar 2025 werden alle 18 Partien gleichzeitig ausgetragen.

Wie geht es ab dem Achtelfinal weiter?

Ab den Achtelfinals geht es wie bisher im K.o.-Modus weiter. Die 8 Mannschaften, die sich in den Playoffs (11./12. und 18./19. Februar 2025) durchsetzen, werden am 21. Februar 2025 dann den 8 direkt qualifizierten und gesetzten Klubs zugelost.

Der Tabellenerste der Ligaphase kann frühestens im Endspiel auf den Zweiten treffen. Alle K.o.-Spiele – abgesehen vom Final – werden weiterhin mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Der Final steigt am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena. Titelverteidiger ist Real Madrid.

08:46 Video Archiv: Real schlägt den BVB im CL-Final Aus Sport-Clip vom 01.06.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 46 Sekunden.

Wie lukrativ ist das neue Format?

Mehr Spiele, mehr Geld: Statt der rund 2 Milliarden Euro schüttet die Uefa nun 2,467 Milliarden Euro pro Saison an die Klubs aus. Das Startgeld für jeden Klub steigt auf 18,62 Millionen Euro (bisher 15,64 Millionen). Hinzu kommen Prämien in der Ligaphase pro Sieg von 2,1 Millionen und so genannte Platzprämien von 275'000 für den Letzten und bis zu knapp 10 Millionen für den Ersten der Ligaphase.

Allein über Uefa-Prämien sind so im Maximalfall über 112 Millionen Euro (bisher 85 Millionen) möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.