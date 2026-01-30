In den Champions-League-Playoffs bekommt es Real Madrid mit Benfica zu tun. Titelverteidiger PSG trifft auf Monaco.

Legende: Sehen sich bald wieder Reals Torjäger Kylian Mbappé (rechts) und Benfica-Verteidiger Tomas Araujo. Imago/HMB-Media

Es kam so, wie es fast kommen musste: Real Madrid duelliert sich in den Playoffs der Champions League mit Benfica Lissabon. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitag. Das Hinspiel findet am 17./18. Februar in Portugals Hauptstadt statt, das Rückspiel wird am 24./25. Februar in der spanischen Hauptstadt ausgetragen.

Erst am vergangenen Mittwoch begegneten sich die beiden Teams am 8. und letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase – eine denkwürdige Partie. Benfica-Goalie (!) Anatoliy Trubin traf in der 98. Minute per Kopf zum 4:2-Endstand und brachte sein Team damit gerade noch in die Playoffs. Im Estadio da Luz brachen alle Dämme.

PSG von Monaco gefordert

Zu einem ligainternen Duell kommt es zwischen Titelverteidiger PSG und Monaco mit den Schweizern Philipp Köhn und Denis Zakaria. In der Ligue 1 behielten die Monegassen Ende November 2025 knapp mit 1:0 die Oberhand. Newcastle United mit dem derzeit verletzten Ex-Nationalspieler Fabian Schär hat mit Qarabag Agdam ein auf dem Papier einfacheres Los erhalten.

Auslosung Europa-League-Playoffs Box aufklappen Box zuklappen In den 1/16-Finals der Europa League vom 19./26. Februar kommt es zu folgenden Begegnungen: Nottingham Forest (Dan Ndoye) – Fenerbahce

Stuttgart (Luca Jaquez) – Celtic Glasgow

Ferencvaros Budapest (Stefan Gartenmann) – Ludogorets Rasgrad (Kwadwo Duah)

Bologna (Remo Freuler) – Brann Bergen

Racing Genk – Dinamo Zagreb

Viktoria Pilsen – Panathinaikos

Celta Vigo – PAOK Saloniki

Lille – Roter Stern Belgrad

Ebenfalls als Favorit auf den Einzug in die Achtelfinals gilt Inter Mailand mit Yann Sommer und Manuel Akanji. Der letztjährige Finalist bekommt es mit den Norwegern von Bodö/Glimt zu tun. Derweil umging Borussia Dortmund das innerdeutsche Duell gegen Bayer Leverkusen und trifft stattdessen auf den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Leverkusen misst sich mit Olympiakos Piräus, weiter treffen Galatasaray Istanbul und Juventus Turin sowie Brügge und Atletico Madrid aufeinander.

K.o.-Phasen im Überblick