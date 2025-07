Legende: Kommt es zur Revanche? 2023 schied Servette (hier Yoan Severin) in der Champions-League-Quali gegen die Glasgow Rangers aus. key/Laurent Gilliéron

Servette kennt seine möglichen Gegner in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League. Die zweite von drei Hürden des Teams von Coach Thomas Häberli auf dem Weg in die Ligaphase wären (wie schon 2023) die Glasgow Rangers oder Panathinaikos Athen. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Damit hatte Servette einigermassen Losglück. Möglich gewesen wäre auch eine Begegnung gegen Benfica Lissabon, Feyenoord oder Brügge, die im Klubranking besser platziert sind als die Schotten und Griechen. Die Spieldaten sind der 5./6. sowie der 12. August.

Zunächst steht diese und nächste Woche aber die 2. Qualifikationsrunde an. Servette trifft dabei auf den tschechischen Meisterschafts-Zweiten Viktoria Pilsen. Scheitern die Genfer, geht es in der 3. Runde der Europa-League-Ausscheidung weiter. Und zwar dort gegen das siegreiche Team des Duells Sheriff Tiraspol (MDA)/Utrecht (NED).