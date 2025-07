Legende: Hat mit Lugano Grosses vor Rückkehrer Ezgjan Alioski. Freshfocus

Nach dem bitteren Aus im Achtelfinal der Conference League vor anderthalb Jahren im Penaltyschiessen ist Servette zurück in der Doosan Arena von Viktoria Pilsen. Am Dienstag findet dort das Hinspiel in der 2. Quali-Runde der Champions League statt (Rückspiel am 30. Juli). 2023 scheiterten die «Grenats» in der 3. Runde an den Glasgow Rangers. Nun versuchen die Genfer erneut, an die Honigtöpfe der «Königsklasse» zu kommen.

Knacknuss für Lugano

Auf europäischer Ebene Blut geleckt hat auch Lugano, das letzte Saison bis in die Achtelfinals der Conference League vorstiess. In der 2. Quali-Runde der Europa League trifft die Equipe von Mattia Croci-Torti am Donnerstag im Heim-Exil in Thun auf einen schwierigen Gegner: Den aktuellen rumänischen Cupsieger Cluj, der den Meisterschaftsbetrieb mit je einem Sieg und einem Remis schon wieder aufgenommen hat.

Lausanne, das erstmals seit der Saison 2010/11 wieder europäisch vertreten ist, lanciert seine Conference-League-Kampagne ebenfalls am Donnerstag mit der Auswärtspartie bei Vardar Skopje aus Nordmazedonien.

