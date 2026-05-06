In der 1. Halbzeit hadert Bayern München innert Minuten zweimal mit dem Schiedsrichter. Zumindest im zweiten Fall zu Unrecht.

Legende: Geriet in der 1. Halbzeit in Rage Bayern-Trainer Vincent Kompany. IMAGO / Nordphoto

Uli Hoeness tobte auf der Tribüne, unten am Platz stand die komplette Bank des FC Bayern und schimpfte. Hands! Verteidiger Joao Neves von Paris Saint-Germain hatte den Ball im Halbfinal-Rückspiel der Champions League nach einem Befreiungsschlag seines Kollegen Vitinha im eigenen Strafraum aus Münchner Sicht regelwidrig abgelenkt (31.) – doch Referee Joao Pinheiro, ebenfalls aus Portugal, liess nach kurzem Kontakt mit dem Videoschiedsrichter weiterspielen. Regeltechnisch war das korrekt.

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Laut dem International Football Association Board (IFAB) gilt: Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm vom Ball getroffen, liegt kein Handspiel vor. Es sei denn, der Ball landet direkt im gegnerischen Tor oder der Spieler erzielt unmittelbar danach ein Tor – in diesem Fall erhält die gegnerische Mannschaft einen direkten Freistoss.

Freistoss statt Gelb-Rot

Der frühere Weltmeister Sami Khedira sah die Bayern dafür in der 29. Minute «krass benachteiligt». Der bereits verwarnte Nuno Mendes unterband einen Konter mit dem Arm, die Münchner forderten Freistoss und Gelb-Rot. Pinheiro entschied jedoch auf Freistoss für Paris, da er ein vermeintliches Handspiel von Konrad Laimer wenige Augenblicke zuvor ahndete. Die TV-Bilder belegten nicht zweifelsfrei, ob der Österreicher den Ball mit dem Körper, Bein oder Arm berührt hatte.

«Für mich ist es Brust und Oberschenkel», sagte Khedira als Experte bei DAZN: «Das ist eine krasse Fehlentscheidung. Damit greift der Schiedsrichter in ein wunderbares Fussballspiel von zwei tollen Mannschaften ein, das den Spielern gehört.»

Mit einem Mann mehr hätte die Partie womöglich eine andere Wendung genommen. Bei numerischer Gleichheit und der 1:0-Führung im Rücken spielte PSG das Spiel allerdings souverän herunter. Trotz des späten Ausgleichs von Harry Kane bleibt der Traum vom 7. Triumph in der Champions League für die Bayern vorerst nur ein Traum.