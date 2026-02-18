Atletico Madrid gastiert am Mittwoch im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Brügge. Mut macht der 4:0-Sieg über Barcelona.

Legende: Da war die Welt noch in Ordnung Atletico jubelt im Cup gegen Barcelona über einen 4:0-Erfolg. Getty Images/Angel Martinez

Eigentlich läuft es Atletico Madrid nicht rund: Die Ligaphase der Champions League schlossen die Madrilenen mit einem Unentschieden und einer Niederlage ab, in der Meisterschaft resultierten in den letzten drei Partien zwei Niederlagen und ein Remis. Der Rückstand auf Leader und Stadtrivale Real beträgt bereits 15 Punkte.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können das Playoff-Hinspiel in der Champions League zwischen Brügge und Atletico Madrid am Mittwochabend live auf SRF info und im Stream in der Sport App mitverfolgen. Die Übertragung beginnt um 20:10 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Mut machen dürfte Atletico aber das Halbfinal-Hinspiel im spanischen Cup vom letzten Donnerstag, als man Barcelona gleich mit 4:0 aus dem heimischen Stadion schoss. Bereits zur Halbzeit hatte das Schlussresultat festgestanden.

Brügge mit 4 Siegen aus den letzten 5 Heimspielen

Mit Brügge wartet in den Champions-League-Playoffs nun der aktuell Tabellendritte der belgischen Liga. Letztmals trafen die beiden Klubs in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2022/23 aufeinander. Nach einem 2:0-Heimsieg knöpfte Brügge den Spaniern auch auswärts einen Punkt ab (0:0). Zudem weisen die Blau-Schwarzen eine starke Heimbilanz auf: Von den letzten 5 Pflichtspielen im eigenen Stadion konnten 4 gewonnen werden.

