Copa del Rey: Atletico schlägt Barça klar

Atletico Madrid hat das Halbfinal-Hinspiel im spanischen Cup gegen Barcelona zuhause mit 4:0 für sich entschieden. Die Katalanen zogen eine rabenschwarze 1. Halbzeit ein und lagen bereits zur Pause mit vier Längen zurück. Eric Garcia, der in der Schlussphase dann auch noch vom Platz flog, unterlief nach wenigen Minuten wegen eines Patzers von Goalie Joan Garcia ein Eigentor. Antoine Griezmann, Ademola Lookman und Julian Alvarez sorgten für die weiteren Tore.

Premier League: Arsenal nur mit Remis

Leader Arsenal hat sich am 26. Spieltag der Premier League mit einem 1:1 gegen Brentford begnügen müssen. Die Londoner gingen in der 61. Minute durch Noni Madueke in Führung, 10 Minuten später glich Keane Lewis-Potter die Partie für die Hausherren aber wieder aus. Arsenal liegt damit nur noch vier Punkte vor Verfolger Manchester City.