Legende: Zur falschen Zeit am falschen Ort Das Eigentor von Pantelis Hatzidiakos in der Schlussminute kostet Kopenhagen den Sieg. IMAGO/DeFodi Images

Kopenhagen und Leverkusen trennen sich am 1. Spieltag der Champions League 2:2.

Brügge lässt Monaco vor heimischen Rängen keine Chance.

Kopenhagen – Leverkusen 2:2

Für Kasper Hjulmand war es nach vielen Jahren als Klub- und Nationaltrainer in Dänemark eine Rückkehr ins Parken-Stadion. Doch die Freude darüber wich beim Leverkusen-Trainer nach 8 Minuten: Jordan Larsson versenkte den Ball per Dropkick zur Kopenhagener Führung. Nach Chancen beiderseits schritt Spezialist Alejandro Grimaldo zum Freistoss und traf herrlich zum 1:1 (82.). Robert sorgte für den vermeintlichen FCK-Sieg. Doch ein Eigentor von Pantelis Hatzidiakos (90.) machte diesen noch zunichte.

Brügge – Monaco 4:1

Es war ein Weckruf für die Belgier, als Monaco nach 9 Minuten einen Penalty erhielt. Doch der Verursacher, Keeper Simon Mignolet, machte den Fehler wett. Anschliessend spielte nur noch das Heimteam. Gegen ein überfordertes ASM mit Philipp Köhn im Tor (Denis Zakaria fehlte verletzt) war der Führungstreffer durch Nicolo Tresoldi (32.) überfällig. Raphael Onyedika (40.) und Hans Vanaken (42.) legten noch vor der Pause nach. Danach sank die Intensität, beide Equipen netzten je einmal ein.

Champions League