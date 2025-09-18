Ligue 1: Zakaria fehlt Monaco

Die AS Monaco muss wohl mehrere Wochen auf Captain Denis Zakaria verzichten. Der Schweizer Nationalspieler habe sich eine Adduktorenverletzung zugezogen, sagte Trainer Adi Hütter. Es gelte, den definitiven Befund abzuwarten, erklärte Hütter vor dem Champions-League-Spiel gegen Brügge. «Aber ich denke, er wird uns einige Wochen fehlen, vielleicht auch einen Monat.» Damit würde der 28-Jährige auch die WM-Quali-Partien gegen Schweden (10.10.) und Slowenien (13.10.) verpassen.

Mourinho zurück bei Benfica

José Mourinho hat knapp 3 Wochen nach seiner Entlassung bei Fenerbahce einen neuen Klub gefunden. Der 62-jährige Portugiese unterschrieb bei Benfica Lissabon, wo er vor 25 Jahren seine Trainerkarriere gestartet hatte, einen Vertrag bis 2027. Der Rekordmeister Portugals hatte noch in der Nacht nach dem 2:3 gegen Qarabag Agdam trotz 2:0-Führung Trainer Bruno Lage freigestellt. Unter Mourinho soll nun alles besser werden. Speziell: Bei seinem Ex-Klub Fenerbahce wurde Mourinho Ende August aufgrund des Outs in der Champions-League-Quali freigestellt – der Gegner hiess Benfica.

LaLiga: Verfahren gegen Reals Asencio

Raul Asencio von Real Madrid muss sich mit drei ehemaligen Jugendspielern des spanischen Rekordmeisters wegen der Erstellung bzw. Verbreitung eines Sex-Videos mit einer Minderjährigen vor Gericht verantworten. Das teilte die spanische Justiz mit. Asencio hat bestätigt, dass er zu den Beschuldigten gehört, er beteuert jedoch seine Unschuld. Es geht um einen Vorfall aus dem Jahr 2023 in einem Strandklub in Gran Canaria.