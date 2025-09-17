Liverpool verspielt am 1. Spieltag der Champions League gegen Atletico Madrid eine 2:0-Führung, kommt in der 92. Minute aber doch noch zum Sieg.

Mit Bayern München und PSG fahren auch der deutsche und der französische Meister Auftaktsiege ein.

Jeweils einen hart erkämpften Punkt holen die CL-Neulinge Bodö/Glimt und Pafos.

Inter Mailand feiert gegen Ajax Amsterdam mit Yann Sommer und Manuel Akanji einen 2:0-Erfolg.

Liverpool – Atletico Madrid 3:2

Liverpool zeigte sich im Heimspiel gegen Atletico Madrid von Beginn an hellwach. Die «Reds» – erstmals mit Alexander Isak in der Startelf – gingen dank einem frühen Doppelschlag durch Andrew Robertson und Mohamed Salah mit 2:0 in Führung. Die Gäste fanden mit der Zeit aber besser in die Partie und kamen durch einen Doppelpack von Marcos Llorente (45.+3/81.) zum Ausgleich. Wie bei den 4 bisherigen Erfolgen in der Premier League kamen die «Reds» auch in der «Königsklasse» zu einem späten Sieg. Virgil van Dijk gelang in der 92. Minute nach einem Eckball per Kopf das 3:2.

Bayern München – Chelsea 3:1

Die Bayern haben ihre Champions-League-Saison mit einem Heimsieg über Chelsea lanciert. Die Münchner gerieten nie in Gefahr, die Partie zu verlieren. Ein Eigentor von Trevoh Chalobah (20.) und ein Penalty, den Harry Kane herausgeholt und verwandelt hatte (27.), sorgten für eine komfortable Führung. Als einziges Londoner Highlight erzielte Cole Palmer zwei Minuten danach den Anschlusstreffer. Spätestens nach Kanes 3:1 in der 63. Minute nach einem groben Abwehrfehler war die Partie jedoch definitiv zugunsten der Münchner entschieden. Seit 2002 haben die Bayern damit jedes Auftaktspiel in der «Königsklasse» gewonnen.

Paris St-Germain – Atalanta Bergamo 4:0

Der amtierende Champions-League-Sieger ist mit einem Offensiv-Spektakel in die Mission Titelverteidigung gestartet. Das Team von Luis Enrique drückte im Parc des Princes unter der Leitung des Schweizer Schiedsrichters Sandro Schärer von der ersten Sekunde an aufs Gaspedal und überfuhr die Gäste aus der Lombardei regelrecht. Marquinhos brachte PSG bereits in der 3. Minute mit einem abgefälschten Schuss in Führung. Khvicha Kvaratskhelia doppelte in der 39. Minute nach einem sehenswerten Solo nach. Marco Carnesecchi im Atalanta-Tor – unter anderem mit einem gehaltenen Elfmeter gegen Bradley Barcola – und der Pfosten bewahrten die Italiener vor einem noch höheren Rückstand. Nach dem Seitenwechsel machten Nuno Mendes aus spitzem Winkel (51.) und Goncalo Ramos den Sack endgültig zu.

Slavia Prag – Bodö/Glimt 2:2

Erst schien Youssoupha Mbodji in Prag wie der Matchwinner. Der Verteidiger hatte Slavia mit 2 Toren (23. und 74.) auf Siegkurs gebracht und zwischendurch Glück. Denn in der 54. Minute parierte Jindrich Stanek im Tor der Tschechen nach einem Foul Mbodjis den Penalty von Kasper Högh. In der Schlussphase bewiesen die Norweger aber Moral und holten sich durch Daniel Bassis Nachschuss (78.) und Sondre Fets Knaller via Lattenunterkante (90.) dank 2 Joker-Toren noch einen Punkt.

Olympiakos Piräus – Pafos 0:0

Auch der zweite CL-Debütant des Abends holte sich zum Auftakt in die Ligaphase einen Zähler. Dabei hatten die Zyprer von Pafos schon in der 1. Halbzeit einen herben Dämpfer einzustecken. Der Brasilianer Bruno schwächte sein Team nämlich selbst und sah schon nach 25 Minuten Gelb-Rot. In Unterzahl wehrten sich die Gäste aber mit aller Kraft gegen die griechischen Offensiv-Wellen und erkämpften sich auch dank dem stark aufgelegten Goalie Neofytos Michail ein 0:0.

