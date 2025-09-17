Legende: Setzte seinen Kopf zweimal gewinnbringend ein Marcus Thuram. imago images/DeFodi Images

Inter Mailand schlägt Ajax Amsterdam am ersten Spieltag der Champions League 2:0.

Beide Tore erzielt Marcus Thuram nach Eckbällen von Hakan Calhanoglu.

Die niederländischen Teams haben in der Champions League keinen guten Start hingelegt. Nach der 1:3-Pleite Eindhovens gegen St-Gilloise am Dienstag musste sich auch Ajax Amsterdam vor heimischem Publikum geschlagen geben. Allerdings gegen einen deutlich renommierteren Gegner: Inter war beim 2:0 zu stark.

Der Finalist der letzten Saison, bei dem Yann Sommer und Manuel Akanji durchspielten, fand sein Glück in der Fremde auf Standards. Die Tore fielen unmittelbar vor und nach der Pause zweimal nach dem genau gleichen Schema:

42. Minute: Hakan Calhanoglu bringt einen Eckball auf den ersten Pfosten. Dort schraubt sich Marcus Thuram in die Höhe und köpfelt zum 1:0 ein.

Hakan Calhanoglu bringt einen Eckball auf den ersten Pfosten. Dort schraubt sich Marcus Thuram in die Höhe und köpfelt zum 1:0 ein. 47. Minute: Diesmal fliegt der Corner des Türken etwas weiter. Das Resultat bleibt das gleiche: Thuram schüttelt Bewacher Davy Klaassen wie eine lästige Fliege ab und versenkt den Kopfball zum 2:0.

Sommer stoppt Godts mit Glanzparade

Damit war der Widerstand des niederländischen Rekordmeisters gebrochen. Ajax, das nach zwei Jahren Absenz in die «Königsklasse» zurückgekehrt ist, konnte die Defensive der Gäste mit den beiden Schweizern kaum mehr beunruhigen. Nur kurz vor Schluss wurde es noch einmal brenzlig, als Sommer einen Flankenball unterlief. Kasper Dolberg konnte aber nicht profitieren.

Am gefährlichsten war das Heimteam in der Amsterdam Arena unmittelbar vor Inters Führungstreffer geworden. Der junge Belgier Mika Godts startete in der eigenen Platzhälfte, umging so das Abseits und stürmte alleine auf Sommer zu. Der Ex-Nati-Goalie parierte aber reflexartig mit dem Fuss und machte die Topchance zunichte (40.).

Penalty zurückgenommen

Zuvor war Ajax-Innenverteidiger Youri Baas um einen Penaltypfiff gegen sich herumgekommen. Der englische Schiedsrichter Michael Oliver hatte nach seinem Halten an Thuram zunächst auf Strafstoss entschieden. Der VAR griff jedoch ein – Thuram hatte seinen Gegenspieler zuerst am Leibchen gezupft (36.).

Nach dem 3:4 am Wochenende gegen Juventus ist Inter auf europäischer Bühne eine Reaktion geglückt. Ajax strebt eine solche am Sonntag ausgerechnet im Spitzenspiel der Eredivisie gegen Eindhoven an.

Champions League