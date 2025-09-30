Liverpool muss in der «Königsklasse» bei Galatasaray den nächsten Rückschlag einstecken.

José Mourinho verliert mit Benfica bei seiner alten Liebe Chelsea.

Bayern und Real gewinnen ihre zweiten Spiele überlegen.

Frankfurt kommt bei Griezmanns Jubiläum gegen Atletico unter die Räder.

Galatasaray – Liverpool 1:0

Liverpool musste nach der ersten Liga-Niederlage auch in der Champions League einen Rückschlag hinnehmen: Gegen Galatasaray verlor der Favorit in der Ligaphase nicht unverdient 0:1. Ein verwandelter Foulelfmeter von Victor Osimhen verkam zum goldenen Tor (16.). In der Schlussphase wurde Liverpool ein Foulelfmeter nach VAR-Intervention zurecht aberkannt.

Chelsea – Benfica 1:0

José Mourinhos Rückkehr an die Stamford Bridge war nicht von Erfolg gekrönt, obwohl sich sein Benfica wacker schlug. Die Portugiesen bekundeten allerdings etwas Pech in der 18. Minute: Chelseas Alejandro Garnacho legte eine Flanke zur Mitte und zwang Richard Rios so zum spielentscheidenden Eigentor.

Pafos – Bayern 1:5

Die Bayern traten beim zypriotischen Meister im zweiten CL-Spiel dominant auf, allen voran Toptorjäger Harry Kane lieferte einmal mehr ab und traf doppelt (15./34.). Auch Raphaël Guerreiro (20.) und Nicolas Jackson (31.) waren in der 1. Halbzeit erfolgreich, der umtriebige Michael Olise belohnte sich nach einer guten Stunde mit einem Tor. Aus Pafos’ Sicht sorgte Mislav Orsic kurz vor der Pause mit einem Gewaltsschuss zum 1:4 für das einsame Highlight.

Qairat Almaty – Real Madrid 0:5

Real hat in der «Königsklasse» den zweiten Pflichtsieg eingefahren. Beim 5:0 im kasachischen Almaty sorgte Kylian Mbappé mit einem Hattrick fast im Alleingang für die Show: Der Franzose traf per verwandeltem Foulelfmeter (25.), mit einem frechen Heber (52.) und einem satten Schuss (73.). Die Joker Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (93.) waren in der Schlussphase ebenfalls erfolgreich. Underdog Qairat hatte bereits nach 12 Sekunden eine Grosschance auf das 1:0 gehabt.

Inter Mailand – Slavia Prag 3:0

Mit Yann Sommer zurück in der Startelf kam Inter zu einem mühelosen Sieg zu Null. Lautaro Martinez traf beim 3:0 doppelt (30./65.), bei seinem ersten Tor zum 1:0 nach einer halben Stunde profitierte der Argentinier von einem Totalaussetzer von Prag-Goalie Jindrich Stanek. Denzel Dumfries legte kurz darauf nach (34.). Sommer im Tor erlebte einen ruhigen Abend, Nati-Teamkollege Manuel Akanji wurde in der 66. Minute eingewechselt.

Bodö/Glimt – Tottenham 2:2

Die Spurs erkämpften sich im hohen norwegischen Norden spät einen Punkt. Dank einem Doppelpack von Jens Petter Hauge (53./66.) war Bodö/Glimt mit 2:0 in Führung gegangen, doch Tottenhams Micky van de Ven (68.) und ein unglückliches Eigentor durch Jostein Gundersen (89.) sorgten für den Ausgleich Tottenhams. In der 1. Halbzeit hatte Kasper Högh für die Norweger wie bereits am 1. Spieltag einen Elfmeter verschossen.

Marseille – Ajax 4:0

Die Südfranzosen sorgten vor Heimpublikum bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Igor Paixao traf doppelt (6./12.), Mason Greenwood stellte nach einem Amsterdamer Aufbaufehler auf 3:0. In der 2. Halbzeit reihte sich auch noch der omnipräsente Captain Pierre-Emerick Aubameyang in die Torschützenliste ein (52.).

Atalanta Bergamo – Brügge 2:1

Atalanta hat nach der 0:4-Niederlage zum Auftakt der CL-Kampagne in Paris eine Reaktion gezeigt und beim 2:1 gegen Brügge die ersten Punkte eingefahren. Zwar gingen die Belgier vor der Pause durch Christos Tzolis in Führung, nach dem Pausentee drehten Lazar Samardzic per Penalty (74.) und Marko Pasalic per Kopf (87.) das Skore aber noch.

