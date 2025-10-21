Legende: Bejubeln das Tor zum 2:0 Dro Fernandez (l.) und Fermin Lopez. Keystone / EPA / Siu Wu

Barcelona schlägt Olympiakos Piräus am 3. Spieltag der Ligaphase in der Champions League problemlos mit 6:1.

Barcelona – Olympiakos Piräus 6:1

Der FC Barcelona hat seine Pflicht am 3. Spieltag erfüllt und unter der Leitung des Schweizer Schiedsrichters Urs Schnyder den zweiten Sieg eingefahren. Gegen die Gäste aus Griechenland avancierte Fermin Lopez zur grossen Figur. Der 22-Jährige traf schon in der 1. Halbzeit doppelt (7./38.) und machte seinen Dreierpack in der 76. Minute perfekt. Olympiakos war in der 53. Minute per Penalty zunächst wieder herangekommen, schwächte sich mit einer gelb-roten Karte gegen Santiago Hezze kurz darauf aber selbst. In Überzahl liess Barcelona keine Gnade walten. Innert elf Minuten schenkte das Team von Trainer Hansi Flick den Griechen gleich vier Tore ein.

Qairat Almaty – Pafos 0:0

Das Duell der Champions-League-Neulinge erfuhr bereits in der 4. Minute seinen ersten Aufreger. Pafos-Stürmer Joao Correia erwischte einen Gegenspieler mit offener Sohle im Gesicht und wurde direkt vom Platz gestellt. Trotz Unterzahl waren die Zyprioten in der Folge aber das bessere Team und dem Premieren-Sieg in der «Königsklasse» näher.

Champions League