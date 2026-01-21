Liverpool gewinnt am 7. Spieltag der Champions League auswärts gegen Olympique Marseille mit 3:0.

Dominik Szoboszlai ebnet den «Reds» den Weg zum Sieg mit einem frechen Freistoss.

In der Premier League wartet Liverpool 2026 nach vier Unentschieden noch auf den ersten Sieg. Auf dem internationalen Parkett hat es für die «Reds» mit dem ersten Dreier bei erster Gelegenheit geklappt. Dank des 2:0 bei Olympique Marseille ist das Team von Trainer Arne Slot wieder auf Kurs in Richtung direkte Qualifikation für die Achtelfinals.

Im Duell mit dem Tabellendritten der Ligue 1 überliess Liverpool dem Gegner zwar häufig den Ball, hatte hinten aber zumeist alles unter Kontrolle. Vorne stand zunächst vor allem Hugo Ekitiké im Zentrum des Geschehens. Der Torjubel des Franzosen in der 24. Minute liess der Schiedsrichter aber im Keim ersticken. Beim vermeintlichen 1:0 war der Sommer-Neuzugang aus Frankfurt im Abseits gestanden.

Nichts zu beanstanden gab es hingegen beim Liverpooler Führungstreffer in der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Dominik Szoboszlai spielte den Ball bei einem Freistoss von der Strafraumgrenze flach unter der Mauer durch und liess Keeper Geroimo Rulli so keine Abwehrchance.

Frimpongs Energieanfall

Auch nach der Pause tat sich das Heimteam schwer, wirklich gefährliche Chancen zu erarbeiten. Die beste Möglichkeit vergab Hamed Traorè, als er nach einer Stunde und einem Konter den Ball knapp über das Tor setzte. Kurz zuvor war auf der Gegenseite Ekitiké am Pfosten gescheitert.

Aufgrund des knappen Rückstands lebte die Hoffnung Marseilles auf einen Punktgewinn. Jeremie Frimpong beendete diese in der 72. Minute. Der Niederländer tankte sich im Strafraum durch und brachte den Ball zur Mitte. Torhüter Rulli lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Cody Gakpo auf 3:0.

