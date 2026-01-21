Legende: Seine Elfmeterbilanz hat leicht gelitten Harry Kane hat 29 von 31 Strafstössen für die Bayern verwertet. imago images/Ulmer/Teamfoto

Bayern München hat sich am 7. Spieltag der Champions League als zweites Team nach Arsenal das direkte Achtelfinalticket (Top 8) gesichert.

Wichtige Siege feierten die Schwergewichte Barcelona, Juventus Turin und Chelsea, die damit mindestens einen Platz in den Playoffs (Ränge 9-24) auf sicher haben.

Liverpool ist nach einem 3:0-Sieg in Marseille auf direktem Achtelfinal-Kurs.

Bayern München – Union St-Gilloise 2:0

Die Bayern haben am vorletzten Spieltag der Ligaphase den direkten Achtelfinaleinzug perfekt gemacht. Gegen den belgischen Aussenseiter Union St-Gilloise tat sich der deutsche Rekordmeister aber lange schwerer als erwartet. Die Gäste waren mit ihren vereinzelten Vorstössen gar einen Tick gefährlicher. Nach der Pause änderte sich dann das Bild. Hauptverantwortlicher? Harry Kane. Zuerst traf der Engländer nach einer Ecke per Kopf (52.), kurz darauf wurde er vom belgischen Keeper Kjell Scherpen im Strafraum gefällt. Den Penalty versenkte er gleich selbst (55.). Der Platzverweis von Bayerns Innenverteidiger Minjae Kim in der 64. Minute änderte wenig am Spielgeschehen. Kane bot sich 10 Minuten vor Schluss die Chance auf den Hattrick, der Goalgetter setzte den Ball allerdings ans Gehäuse.

Slavia Prag – Barcelona 2:4

Ziemlich wild ging es in der Fortuna Arena in Prag zu und her. Bis zum Pausenpfiff waren bereits 4 Tore gefallen, 3 davon erzielt durch Barcelona-Spieler. Nach frühem Rückstand drehte Fermin Lopez das Spiel mit einem Doppelpack (34./42.) zugunsten der Katalanen. Robert Lewandowski unterlief in der Folge nach einem Eckball ein Eigentor. In der zweiten Halbzeit wurden die Spanier ihrer Favoritenrolle doch noch gerecht. Dani Olmo (63.) und Lewandowski (70.) tüteten den nicht unwichtigen Sieg ein. Barcelona empfängt am letzten Spieltag Kopenhagen und kann mit einem weiteren Sieg bestenfalls noch die Top 8 erreichen. Slavia hingegen ist ausgeschieden.

Juventus Turin – Benfica Lissabon 2:0

Juventus hat seinen Platz in den Top 24 dank einem Heimsieg gegen Benfica klar gemacht. Die Italiener lösten die Handbremse erst nach der Pause. Khéphren Thuram (55.) brach den Bann mit einem Flachschuss aus 15 Metern, Weston McKennie doppelte keine 10 Minuten später nach. Während Juve gar noch vom direkten Weiterkommen träumen darf, sind die Portugiesen so gut wie ausgeschieden. Ob José Mourinho seinen Trainerjob behalten kann? In der heimischen Liga belegt Benfica hinter Sporting und Porto derzeit nur Rang 3.

Newcastle – PSV Eindhoven 3:0

Im Kampf um das direkte Weiterkommen mischt auch Newcastle weiter kräftig mit. Die Engländer, bei denen Nati-Verteidiger Fabian Schär wegen einer Fussverletzung fehlte, kamen gegen Eindhoven zu einem ungefährdeten Sieg. Bei den ersten beiden Toren halfen die Niederländer mit Fehlern im Spielaufbau kräftig mit.

Qarabag Agdam – Eintracht Frankfurt 3:2

Frankfurt ist auch nach dem Trainerwechsel kein Erfolgserlebnis gelungen. Mit Interimstrainer Dennis Schmitt an der Seitenlinie verlor die Eintracht das Gastspiel gegen Qarabag Agdam in Baku mit 2:3. Der Siegtreffer der Gastgeber fiel in der 4. Minute der Nachspielzeit. Damit hat der kriselnde Bundesligist vor dem abschliessenden Spieltag keine Chance mehr, einen Platz in den Top 24 zu erreichen. Geleitet wurde das Spiel vom Schweizer Referee Sandro Schärer.

Atalanta Bergamo – Athletic Bilbao 2:3

Atalanta Bergamo hat im Heimspiel gegen Athletic Bilbao einen grossen Schritt Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation verpasst. Nach dem 2:3 – Bilbao schoss seine Tore zwischen der 58. und 74. Minute – fielen die Bergamasken aus den Top 8. Bilbao, zuvor nur auf Rang 32 klassiert, hat nun wieder realistische Chancen auf die Playoffs.

Die weiteren Partien vom Mittwoch:

Chelsea – Pafos FC 1:0: Die Londoner erledigen gegen die Zyprioten glanzlos die Pflicht und stehen derzeit in den Top 8. Am letzten Spieltag gastieren die «Blues» bei Napoli.

Die Londoner erledigen gegen die Zyprioten glanzlos die Pflicht und stehen derzeit in den Top 8. Am letzten Spieltag gastieren die «Blues» bei Napoli. Galatasaray – Atletico Madrid 1:1: Beim Gastspiel in Istanbul lässt das Simeone-Team Punkte liegen, hat mit einem Sieg im abschliessenden Gruppenspiel gegen Bodö/Glimt aber noch Chancen auf das direkte Weiterkommen.

