Arsenal feiert gegen Inter Mailand (mit Ex-Nati-Goalie Yann Sommer) im 7. Spiel den 7. Sieg (3:1).

Real Madrid kennt gegen die AS Monaco keine Gnade und schiesst sie mit 6:1 nach Hause.

Manchester City erlebt in Norwegen sein himmelblaues Wunder: 1:3-Niederlage gegen Bodö/Glimt.

Inter Mailand – Arsenal 1:3

Das Topspiel hielt, was es versprochen hatte. Zumindest in der 1. Hälfte. Die Londoner Gäste agierten in der Startphase mit viel Power, womit Inter am Anfang überfordert war: Gabriel Jesus traf nach tollem Kombinationsspiel der Londoner zur Führung (10.). Doch die Reaktion der Hausherren folgte prompt – ein sehenswertes Tor von Petar Sucic brachte das Team von Yann Sommer wieder zurück ins Spiel. Zeit für Arsenal, um ihre Geheimwaffe auszupacken: Standards. Nach einer Ecke netzt Gabriel Jesus zum zweiten Mal an diesem Abend ein (31.). Nach der Pause war Inter bemüht, die 3. Niederlage in Folge in der «Königsklasse» abzuwenden. Das letzte Wort hatte aber der eingewechselte Viktor Gyökeres. Der Schwede machte mit seinem Treffer in der 84. Minute den 7. Sieg im 7. Spiel in dieser Kampagne für Arsenal fest.

Real Madrid – AS Monaco 6:1

Kylian Mbappé kannte keine Gnade mit seinem Ex-Klub: Mit seinen Toren in der 5. und 26. Minute bezwang der französische Starspieler den Schweizer Goalie Philipp Köhn früh zweimal und brachte die «Königlichen» auf Siegeskurs. Für den Champions-League-Topskorer waren es Saisontreffer Nummer 10 und 11 (!) in seinem 6. Einsatz. Nach dem Seitenwechsel musste Köhn erneut früh hinter sich greifen. Diesmal traf Franco Mastantuono (51.) – wenig später auch Thilo Kehrer ins eigene Tor (55.) und Vinicius Junior (63.) nach zuvor zwei Vorlagen. Der monegassische Ehrentreffer fiel durch Jordan Teze (72.), ehe Jude Bellingham das halbe Dutzend voll machte. So feiert Real Madrid unter Trainer Alvaro Arbeloa wettbewerbsübergreifend den 2. Sieg in Serie und hat beste Chancen, das direkte Achtelfinal-Ticket zu lösen.

Tottenham – Dortmund 2:0

Der BVB erlebte in London eine denkbar schlechte Startphase. Erst geriet man nach 14 Minuten in Rückstand, dann flog Verteidiger Daniel Svensson nach einem harten Einsteigen direkt vom Platz (24.). Der Schwede erwies seinen Dortmundern einen Bärendienst: In Unterzahl kassierte Nati-Goalie Gregor Kobel vor der Pause das zweite Tor – Dominic Solanke war in seinem 1. Champions-League-Spiel für Tottenham erfolgreich. Mit einem Mann weniger kam Dortmund zu keinem einzigen Torschuss und muss damit ohne Erfolgserlebnis zurück nach Hause reisen.

Olympiakos Piräus – Leverkusen 2:0

Noch immer ist Bayer nicht im Kalenderjahr 2026 angekommen. Nach 2 Liga-Pleiten zum Start wechselte der Wettbewerb, nicht aber der Formstand. So bleibt die Tristesse auch nach dem 0:2 auswärts gegen Olympiakos bestehen. Leverkusen schwammen die Felle schon in der ersten Halbzeit davon. Gleiches Szenario droht nun mit Blick auf das Weiterkommen, falls der Tabellen-19. (mit 9 Punkten) am Grosskampftag zum Abschluss der Ligaphase (parallel 18 Spiele am 28. Januar um 21:00 Uhr) gegen Villarreal nicht die Trendwende herbeiführen kann.

Sporting Lissabon – PSG 2:1

Die Pariser verloren an der Tabellenspitze den Anschluss an den makellosen Leader Arsenal und rutschten gar an Position 5 ab. Eine turbulente Schlussphase – alle 3 Treffer fielen erst ab der 74. Minute – verhalf Sporting Lissabon zum 4. «Dreier», somit ist das Weiterkommen besiegelt. Der herausragende Mann in den Reihen der Portugiesen war Luis Suarez, der doppelt einnetzte (74. und 90.). Auf den ersten Rückschlag vermochte der französische Meister noch zu reagieren, nicht aber auf den Nackenschlag kurz vor dem Abpfiff.

Villarreal – Ajax Amsterdam 1:2

Auch im 7. Anlauf blieb der LaLiga-Vertreter in der laufenden CL-Kampagne sieglos – und am Ende vor eigenem Anhang gegen Ajax sogar punktelos. Dabei sah es kurz nach der Pause vielversprechend für Villarreal aus, nachdem Tani Oluwaseyi aus dem Nichts die Führung besorgt hatte. Die Niederländer schafften aber die Wende: Den Siegtreffer markierte Joker Oliver Edvardsen in der 89. Minute.

Kopenhagen – Napoli 1:1

Im Direktduell am unteren Strich trennten sich Kopenhagen und Napoli 1:1 und bewegen sich damit mit mageren Perspektiven im Gleichschritt. Die Dänen kämpften sich trotz 55-minütiger Unterzahl zurück – benötigten bei der goldenen Ausgleichschance zum 1:1 aber zwei Anläufe. Nach einem Foul am Ex-Basler Mohamed Elyounoussi im Strafraum sah Jordan Larsson seinen mässig getretenen Strafstoss zunächst pariert, konnte aber den Abpraller verwerten. Napoli hatte kurz nach dem Platzverweis gegen Thomas Delaney im Anschluss an eine Ecke durch Scott McTominay vorgelegt (39.).

