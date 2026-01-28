Am 8. und letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase trennen sich Paris St-Germain und Newcastle 1:1 unentschieden. Damit müssen sowohl die Pariser als auch die «Magpies» den Umweg über die Playoffs nehmen.

An jenen Playoffs schnuppert Napoli zu Hause gegen Chelsea kurzzeitig. Die Londoner drehen aber das Spiel und verbleiben in den Top 8.

Champions-League-Titelverteidiger Paris St-Germain hat wie schon letztes Jahr die direkte Qualifikation für die Achtelfinals verpasst. Im heimischen Prinzenpark kam Luis Enriques Team gegen Newcastle nicht über ein 1:1 hinaus und musste am Ende sogar noch froh sein, nicht verloren zu haben. Newcastle-Joker Harvey Barnes besass in den Schlussminuten gute Chancen auf den Sieg und damit die direkte Achtelfinal-Quali.

Barnes vergibt doppelt

Es lief die 87. Minute, als der englische Flügelspieler nach einem abgefälschten Schuss von Anthony Gordon am hinteren Pfosten an den Ball kam. Statt ins Tor traf Barnes mit seiner Direktabnahme jedoch nur das Aussennetz – eine Megachance auf den Lucky Punch. Bereits eine Minute zuvor hatte der 28-Jährige den 2:1-Siegtreffer verpasst, als er an PSG-Goalie Matvey Safonov scheiterte.

Mit einem Auswärtssieg in Paris wäre Newcastle auf 16 Punkte gekommen und hätte dank der besseren Tordifferenz Teams wie Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City hinter sich gelassen. 3 Punkte für die Gäste wären allerdings auch nicht ganz verdient gewesen, denn in der ersten Halbzeit hatte nur PSG gespielt.

Starker Beginn von PSG

Die Partie begann aus Sicht der Pariser optimal – wobei: nicht ganz. Bereits nach 4 Minuten bekam PSG einen Elfmeter zugesprochen. Lewis Miley war der Ball im Duell mit Bradley Barcola an den Arm gesprungen. Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé übernahm Verantwortung und scheiterte an Nick Pope.

Doch die Hausherren machten unbeirrt weiter und belohnten sich 4 Minuten später doch noch mit der Führung. Nach einer längeren Ballstafette schaltete Kvicha Kvaratskhelia in den Angriffsmodus und bediente am Strafraum Vitinha. Der portugiesische Ballzauberer zirkelte die Kugel zum 1:0 in die untere rechte Ecke. Mit einem Sieg hätten die Franzosen das Achtelfinal-Ticket gelöst.

PSG dominierte die erste Halbzeit nach Belieben. Newcastle hatte nichts zu melden – bis kurz vor der Pause: Sandro Tonali schlug einen Freistoss aus dem Halbfeld in den Strafraum. Captain Dan Burn legte per Kopf in die Mitte, wo Joe Willock ebenfalls per Kopf zum überraschenden 1:1 einnickte.

Chelsea muss kurz zittern

Ein Team, das sich im Gegensatz zu PSG und Newcastle direkt für die Achtelfinals qualifizierte, ist Chelsea. Bei den «Blues» sah es zwischenzeitlich aber nicht mehr so rosig aus. Zu Gast bei der SSC Napoli ging das Team von Coach Liam Rosenior trotz Führung durch Enzo Fernandez (Elfmeter/19.) noch vor der Pause mit 1:2 in Rückstand.

Mit diesem Resultat wäre Chelsea aus den Top 8 gefallen und gleichzeitig hätte sich Napoli doch noch für die Playoffs qualifiziert. Doch die Mannschaft von Trainer Antonio Conte, der auf seinen Ex-Arbeitgeber traf, schenkte die Führung im zweiten Durchgang wieder komplett her. Der Brasilianer Joao Pedro schoss sein Team mit einem Doppelpack (61./82.) auf Schlussrang 6 und Napoli aus dem Wettbewerb.

So geht's weiter

Die Ligaphase der «Königsklasse» ist beendet. Die Playoffs respektive 1/16-Finals finden am 17./18. und 24./25. Februar statt. Die Achtelfinals werden am 10./11. und 17./18. März ausgetragen.

