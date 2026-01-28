Yann Sommers Inter behält am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase gegen Gregor Kobel mit Dortmund die Oberhand – für die direkte Achtelfinal-Qualifikation reicht's trotzdem nicht.

Dramatischer Abend in Lissabon mit dem besseren Ende für Benfica. Real Madrid bleibt das Nachsehen.

PSG fällt nach dem 1:1 gegen Newcastle aus den Top 8, Napoli (2:3 gegen Chelsea) scheidet vorzeitig aus.

Dortmund – Inter Mailand 0:2

81 Minuten dauerte es, bis der Ball ins Tor eines Schweizer Goalies fiel. Federico Dimarco bewies ein ganz feines Füsschen und versenkte einen Freistoss hinter BVB-Keeper Gregor Kobel. Die Italiener mit Ex-Nati-Goalie Yann Sommer durften sich allerdings nur kurz über die direkte Achtelfinal-Qualifikation freuen. Weil auch die Konkurrenz siegte, reichte es am Ende trotz des 2:0-Sieges nur für den 10. Platz. Auch die Dortmunder müssen über die Playoffs.

Benfica Lissabon – Real Madrid 4:2

Drama pur in Lissabon. Dank eines Tors in der 98. Minute durch Goalie Anatoliy Trubin (!) sicherten sich die Portugiesen in allerletzter Sekunde ein Playoff-Ticket. Zu diesem Zeitpunkt spielte Real aufgrund von zwei roten Karten nur noch zu neunt. Für die Madrilenen war's generell ein gebrauchter Abend. Sie verlieren nicht nur, sondern fallen auch aus den Top 8 raus.

Arsenal – Qairat Almaty 3:2

8 Spiele, 24 Punkte. Arsenal ist das erste Team, das in der 2024 eingeführten Ligaphase ohne Punktverlust bleibt. Die Weichen stellten die Londoner bereits nach 2 Minuten durch Viktor Gyökeres.

PSV Eindhoven – Bayern München 1:2

Die Münchner hatten das Achtelfinal-Ticket bereits vor der Partie auf sicher, wollten sich allerdings mit einer Top-2-Platzierung das Heimrecht in den Rückspielen bis zu den Halbfinals sichern. Das gelang den Bayern: Jamal Musiala eröffnete bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit seiner hartnäckigen Verletzung das Skore, der eingewechselte Harry Kane sorgte mit dem 2:1 für den Schlusspunkt.

Barcelona – Kopenhagen 4:1

Der erst 17-jährige Viktor Dadason schockte die Katalanen bereits in der 4. Minute mit dem 1:0. Die Reaktion des Favoriten folgte erst nach dem Seitenwechsel: Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha per Penalty und Marcus Rashford sorgten für die Wende und den letztlich doch ungefährdeten Sieg. Barcelona sicherte sich damit das direkte Achtelfinal-Ticket.

Liverpool – Qarabag Agdam 6:0

Liverpool lief nie Gefahr, den Platz in den Top 8 noch einzubüssen. Alexis Mac Allister durfte sich beim Kantersieg der «Reds» als Doppeltorschütze feiern lassen. Für ein «Schmankerl» sorgte Mohamed Salah: Er krönte seinen 80. Einsatz in der «Königsklasse» (Egalisierung von Jamie Carraghers Klubrekord) mit einem sehenswerten Freistosstor zum 3:0. Trotz der Abreibung schafft es Qarabag zum ersten Mal in der Klubhistorie in die K.o.-Phase der Champions League.

Manchester City – Galatasaray 2:0

Anders als im letzten Jahr spart sich Manchester City den Gang in die Playoffs. Erling Haaland bereitete mit seinem 7. Treffer in der diesjährigen CL-Kampagne den Weg zum ungefährdeten Erfolg gegen Galatasaray. Rayan Cherki doppelte noch vor Ablauf einer halben Stunde nach.

Die weiteren Spiele:

Monaco – Juventus 0:0

Ajax Amsterdam – Olympiakos Piräus 1:2

Athletic Bilbao – Sporting Lissabon 2:3

Brügge – Marseille 3:0

Union Saint-Gilloise – Atalanta Bergamo 1:0

Eintracht Frankfurt – Tottenham 0:2

Leverkusen – Villarreal 3:0

Pafos – Slavia Prag 4:1

Atletico Madrid – Bodö/Glimt 1:2

Champions League