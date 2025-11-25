Legende: Fuhren die ersten Punkte ein Vangelis Pavlidis und Benfica Lissabon. imago images/Orange Pictures

Benfica bezwingt Ajax auswärts 2:0 und punktet im 5. Champions-League-Spiel erstmals.

Union St-Gilloise siegt in Istanbul gegen Galatasaray 1:0.

Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon 0:2

Im Kellerduell der noch punktlosen Klubs behielt Benfica beim Gastspiel in Amsterdam das bessere Ende für sich. Bereits in der 6. Minute brachte der schwedische Aussenverteidiger Samuel Dahl José Mourinhos Team auf Kurs. Nach einem herrlichen Doppelpass mit Fredrik Aursnes sorgte Leandro Barreiro in der 90. Minute für die Entscheidung. Ajax, das sich vor der Länderspielpause von Coach Johnny Heitinga getrennt hatte, verlor unter Interimstrainer Fred Grim auch die 3. Partie.

Galatasaray Istanbul – Union St-Gilloise 0:1

Nach zuletzt 3 Siegen in der Champions League in Folge kassierte Galatasaray zuhause gegen Union St-Gilloise eine überraschende Niederlage. Der kanadische Nationalspieler Promise David schoss die Belgier, bei denen der Schweizer Marc Giger nicht zum Einsatz kam, mit seinem Treffer in der 57. Minute zum Minisieg. Dieser war angesichts des Chancenplus nicht gestohlen. «Gala» war zwar meist im Ballbesitz, wusste mit diesem aber wenig anzufangen.

Champions League