Am Mittwochabend kommt es in der «Königsklasse» zum Gigantenduell zwischen Barcelona und Paris Saint-Germain.

Legende: Präsentiert seine gewonnene Auszeichnung Lamine Yamal mit der Kopa-Trophäe, dem Preis für den besten U21-Spieler der Welt. IMAGO / NurPhoto

Die Zukunft beginnt jetzt, findet zumindest Lamine Yamal. «Ich will ab sofort zeigen, dass ich der Beste bin», sagte der Barça-Jungstar nach seiner «Niederlage» bei der Ballon-d'Or-Wahl, die Ousmane Dembélé gewann. Ausgerechnet gegen PSG erhält der 18-Jährige nun die Chance, es allen Kritikern zu zeigen – auch mit Blick auf die Preisverleihung im kommenden Jahr.

Das pikante Duell mit Dembélé fällt zwar aus, der Franzose fehlt im CL-Duell am Mittwoch verletzt. So aber gehört Yamal ganz alleine die Bühne in Barcelonas Olympiastadion. Die neue Nummer 10 der Katalanen habe das Wahlergebnis «gut akzeptiert und ist motiviert, in dieser Saison zu zeigen, was er kann», sagte Trainer Hansi Flick.

Yamal: «Man muss klettern»

Yamal ist eine neue Art von Fussballstar. Er stehe, wie die BBC analysierte, für «eine Jugendkultur, die ihren Ehrgeiz nicht verbirgt». Er sei «eher ein Popstar» als ein traditioneller Fussballer.

«Man muss klettern, um ganz oben anzukommen», sagte Yamal jüngst. Das Spiel könnte einer von vielen Schritten auf der Leiter sein.

