Für die Spanierin ist es der 3. «Ballon d'Or» in Folge, während der Franzose erstmals zum Weltfussballer gekürt wird.

Legende: Fast schon ein gewohntes Bild Aitana Bonmati erhält den «Ballon d'Or». Keystone/Thibault Camus

Aitana Bonmati und Ousmane Dembélé sind bei der «Ballon d'Or»-Gala in Paris zur besten Fussballerin bzw. zum besten Fussballer ausgezeichnet worden. Für die Spanierin war es der 3. Erfolg in Serie, womit sie nun alleinige Rekordhalterin ist.

Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona gewann mit den Katalaninnen die Meisterschaft, unterlag jedoch im Final der Champions League Arsenal und musste auch an der Women's EURO in der Schweiz hinter Titelverteidiger England mit Platz 2 vorliebnehmen.

Dembélés Premiere

Dembélé wurde zum ersten Mal als Weltfussballer ausgezeichnet. Der Stürmer von Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl vor Lamine Yamal durch. Er folgt auf den Spanier Rodri.

Dembélé war ein Eckpfeiler bei PSG beim Triple-Gewinn aus Meisterschaft, Cup und Champions League. In 53 Spielen erzielte er 35 Tore und bereitete 16 vor. Ausserdem stand er mit dem Hauptstadtklub im Final der Klub-WM (Niederlage gegen Chelsea).

«Das ist unglaublich, was ich gerade erleben darf», sagte der französische Dribbelkönig mit leiser Stimme.