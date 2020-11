Moise Kean ist bei Paris St-Germain der Mann der Stunde. Der Italiener dürfte aber kaum lange bleiben. Doch zuerst will er auf der Champions-League-Bühne für Furore sorgen.

Legende: Traf gleich zweimal doppelt Moise Kean. Keystone

Kylian Mbappe, Angel di Maria und Neymar: In der Offensive kann sich PGS nicht über mangelnde Strahlkraft beklagen. Wenn also ein 20-jähriger, beim englischen Mittelfeld-Klub Everton aussortierter Jüngling in die Pariser Millionen-Truppe abgeschoben wird, dürfte ein gewisser Respekt da sein.

Moise Kean liess sich davon nicht beirren. In seinen 2. Liga-Spiel gelang ihm ein erster Doppelpack. In der Folge durfte er auch in der Champions League von Beginn weg ran – und schoss Basaksehir mit 2 Toren im Alleingang ab.

Mbappé ausgestochen

Seine Einsatzzeiten verdankte Kean zum Teil auch den Umständen: Di Maria wurde wegen einer Spuck-Attacke nachträglich für die letzten 4 Liga-Spiele gesperrt, Neymar war kurz abwesend (Länderspiel) und fehlt derzeit verletzt.

Trotzdem: Gegen Dijon bekam Kean beispielsweise den Vorzug vor Weltstar Mbappé. Und auch, als die «grossen 3» wie gegen Basaksehir verfügbar waren, setzte Trainer Thomas Tuchel auf den grossgewachsenen Stürmer (Doppelspitze mit Mbappé).

Ancelotti will Kean zurück

So dürfte Kean auch am Mittwoch im 3. Gruppenspiel der Champions League gegen Leipzig eine wichtige Rolle zuteil kommen, zumal sich die Offensiv-Verletztenliste (Neymar und Mauro Icardi) kurzfristig um Mbappé verlängert hat. Die Deutschen liegen mit 3 Punkten gleichauf mit PSG. Im einzigen Direktduell bislang (Halbfinal der «Königsklasse» letzte Saison) hatten sich die Franzosen 3:0 durchgesetzt.

Kean, der als eines der grössten Offensiv-Talente seiner Generation gilt, dürfte aber wohl nur vorübergehend bei PSG für Furore sorgen. Der Italiener ist von Everton bis Sommer 2021 ausgeliehen. Über eine Kaufoption ist nichts bekannt. Und Everton-Coach Carlo Ancelotti sprach zuletzt bei Liverpool Echo Klartext betreffend dem Pfeil, den sie im Köcher hätten: «Er wird nächste Saison zurück sein. Das steht so in seinem Vertrag.»