Real Madrid, Paris St-Germain, Bayern München – diese europäischen Schwergewichte haben nach den Playoff-Hinspielen von letzter Woche gute Chancen, doch noch die Achtelfinals zu erreichen, die sie mit einer mässigen Liga-Phase auf direktem Weg verpasst haben. Insgesamt sind 16 Teams auf den Playoff-Umweg geschickt worden, die 8 Sieger gesellen sich zu den Top 8 der Liga-Phase.

Nur zwei mögliche Gegner

Die Auslosung findet am Freitag (21. Februar) in Nyon statt. Genauer gesagt, ist es nur noch eine «halbe» Auslosung für die Achtelfinals, denn ein Grossteil des Ablaufs bis und mit CL-Final vom 31. Mai in München steht bereits fest: Für jeden Playoff-Sieger gibt es nur zwei mögliche Achtelfinal-Gegner – das wurde über die Schlussrangliste in der Liga-Phase festgelegt. Die Top 8 der Liga-Phase sind in den Achtelfinals gesetzt und geniessen im Rückspiel Heimrecht.

Die möglichen CL-Achtelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Brest/PSG - Liverpool/Barcelona

Brügge/Atalanta - Lille/Aston Villa

ManCity/Real Madrid - Atletico Madrid/Leverkusen

Juventus/PSV - Arsenal/Inter

Monaco/Benfica - Barcelona/Liverpool

Sporting Lissabon/Dortmund - Aston Villa/Lille

Celtic/Bayern München - Leverkusen/Atletico Madrid

Feyenoord/Milan - Inter/Arsenal * gesetzte Teams

Lesebeispiel: Qualifiziert sich Paris SG nach dem 3:0-Hinspielsieg über Brest wie erwartet für die nächste Runde, wird am Freitag ausgelost, ob der Gegner Liverpool oder Barcelona heisst. Sollten die «Reds» ausgelost werden, dann würde «Barça» auf den Sieger zwischen Monaco und Benfica Lissabon treffen.

«Baum» für gesamte K.o-Phase

Anders als in früheren Jahren steht nach den Achtelfinals bereits der Turnierbaum für die gesamte K.o.-Phase fest. In den Viertelfinals (8. bis 16. April) trifft der Gewinner des 1. Achtelfinals auf den Sieger des 2., der Gewinner des 3. Achtelfinals auf den Sieger des 4. etc. Dasselbe Prozedere dann in den Halbfinals (29. April bis 7. Mai). Ausgelost wird allerdings noch, wer zunächst daheim spielt.