Legende: Erzielte einen Hattrick Alexander Sörloth (links). imago images/Zuma Press

Atletico Madrid steht im Achtelfinal der Champions League. Nach dem 3:3 im Playoff-Hinspiel gewinnen die «Colchoneros» zuhause gegen Brügge 4:1.

Auch Newcastle und Leverkusen sichern sich das Weiterkommen.

Bodö/Glimt macht auswärts gegen Inter Mailand die grosse Überraschung perfekt.

Atletico Madrid – Brügge 4:1 (Hinspiel: 3:3)

Zum dritten Mal in Folge hat Atletico Madrid den Sprung in die Achtelfinals der Champions League geschafft. Zur prägenden Figur der Spanier beim 4:1 vor heimischem Publikum avancierte Alexander Sörloth mit drei Treffern. Der Norweger eröffnete in der 23. Minute nach einem langen Abschlag von Jan Oblak das Skore. Der Schuss schien nicht unhaltbar für Simon Mignolet im Tor der Belgier. Brügge, das in der ersten Halbzeit gut mithielt, kam dank Verteidiger Joel Ordonez im Anschluss an einen Eckball zum Ausgleich. Unmittelbar nach der Pause brachte Johnny Cardoso die Madrilenen wieder in Führung, ehe Sörloth zwei weitere Male zuschlug. Im Achtelfinal treffen die «Colchoneros» entweder auf Tottenham oder auf Liverpool.

Newcastle – Qarabag Agdam 3:2 (Hinspiel 6:1)

Anthony Gordon hatte im Hinspiel mit 4 Toren geglänzt. Im Rückspiel stand der Engländer bei Newcastle nicht in der Startformation. Und trotzdem führten die «Magpies» nach 6 Minuten mit 2:0. Sandro Tonali und Joelinton erhöhten im Gesamtskore auf 8:1. Die Gäste aus Aserbaidschan konnten danach im St. James' Park immerhin die zweite Halbzeit für sich entscheiden, nachdem Newcastle zwei Gänge zurückgeschaltet hatte. Die Equipe des verletzten Fabian Schär darf sich auf zwei weitere Champions-League-Spiele gegen einen hochkarätigen Gegner freuen. Im Achtelfinal geht’s gegen Ligakonkurrent Chelsea oder Barcelona.

Leverkusen – Olympiakos Piräus 0:0 (Hinspiel 2:0)

Leverkusen lief im Rückspiel nicht mehr Gefahr, das vor einer Woche in Griechenland erarbeitete 2-Tore-Polster noch zu verspielen. Von Olympiakos ging trotz mehr Ballbesitz wenig Gefahr aus, die Deutschen beschränkten sich aufs Wesentliche. Die beste Chance auf einen Treffer vergab Alejandro Grimaldo mit einem Lattenschuss in der 62. Minute. Wie im letzten Jahr könnte Leverkusen im Achtelfinal auf Ligakonkurrent Bayern München treffen. Möglich wäre auch ein Duell mit Arsenal, das die Ligaphase ohne Punktverlust auf Rang 1 abschloss. Die Auslosung findet am Freitag statt.

Champions League