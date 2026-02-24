Inter verliert zu Hause in den Playoffs zu den Achtelfinals der Champions League gegen Bodö/Glimt 1:2 und scheidet mit dem Gesamtskore von 2:5 aus.

Einen bitteren Abend erlebt Manuel Akanji, der nach einem Zusammenstoss erst einen Gegentreffer einleitet und dann den Pfosten trifft.

Nebst Bodö/Glimt stehen auch Atletico, Newcastle und Leverkusen in den Achtelfinals.

Ein schmerzhafter Zweikampf, ein missratener Rückpass und kurze Zeit später die ganz grosse Enttäuschung: Es lief die 54. Minute, als Manuel Akanji aufs Feld zurückkehrte. Nach einem Kopfballduell hatte er behandelt und mit einem Verband um den Kopf versehen werden müssen. Drei Minuten später kam der Nati-Spieler an den Ball. Mit viel Zeit und Platz geriet ein versuchtes Zuspiel zu kurz. Ole Blomberg erlief den Ball. Er scheiterte im Eins-gegen-Eins noch an Goalie Yann Sommer, doch Jens Hauge brachte den Abpraller im Tor zum 1:0 für Bodö/Glimt unter.

Angesichts der nun drei Tore betragenden Hypothek musste sich Inter kurz schütteln. Ausgerechnet Akanji hätte seinen Fehler fast umgehend wieder ausgemerzt. Er lenkte den Ball aus 10 Metern an den Pfosten (69.). Für Inter kam es noch bitterer, Hakon Evjen (72.) veredelte einen schnörkellosen Gegenstoss zum 2:0. Dass Andrea Bastoni vier Minuten später noch einmal die Hoffnung im San Siro zurückbrachte, blieb am Ende eine Randnotiz. Zu souverän und cool schaukelten die clever verteidigenden Norweger die Führung über die Zeit.

Seit 2013 schied kein Finalist so früh aus

Das Out Inters ist irgendwo zwischen Überraschung und Sensation anzusiedeln, hat indes fast historische Ausmasse: Dass es einen Champions-League-Finalisten in der Folgesaison schon vor den Achtelfinals erwischt, war zuletzt 2013 Chelsea passiert. Bodö/Glimt hingegen, dessen Vorstoss in den Europa-League-Halbfinal im Vorjahr bereits äusserst unerwartet kam, macht sich auf zu neuen Höhen. Der Achtelfinal-Gegner – Manchester City oder Sporting Lissabon – ist vor den «Lichtblitzen» gewarnt.

Die 80 km nördlich des Polarkreises beheimatete Equipe glänzte in Mailand mit denselben Tugenden wie schon im Hinspiel: Cleverness, Effizienz, schnellem Umschaltspiel und einem guten Quäntchen Glück. Wieder war Inter die dominante Mannschaft, doch wie schon im hohen Norden vermochten die «Nerazzurri» nicht, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen.

Die phasenweise fast 80 Prozent Ballbesitz genügten nur zu einer Handvoll ordentlicher Chancen. Francesco Pio Esposito mit mehreren Kopfbällen sowie Federico Di Marco mit seinem tückischem Abschluss von rechts (12.) scheiterten jeweils an Bodö/Glimt-Keeper Nikita Chaikin. Immerhin: In der Meisterschaft ist Inter auf Titelkurs, in der Coppa Italia steht man im Halbfinal. Das dürfte Akanji und Co. aktuell jedoch noch nicht trösten.

So geht's weiter

Die zweite Tranche der CL-Playoffs geht am Mittwoch über die Bühne. Auf SRF zwei sehen Sie ab 21 Uhr, ob Juventus die Aufholjagd gegen Galatasaray gelingt. Die weiteren Duelle heissen Atalanta – BVB, PSG – Monaco sowie Real Madrid – Benfica. Bodö/Glimt trifft eine Runde später im Achtelfinal auf Manchester City oder Sporting Lissabon.

Champions League