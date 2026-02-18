Bodö/Glimt schlägt Inter Mailand im Hinspiel der Champions-League-Playoffs zuhause mit 3:1.

Jens Petter Hauge und Kasper Högh entscheiden die Partie mit ihren Toren in der 2. Halbzeit.

Zum Round-up der weiteren Partien vom Mittwochabend geht's hier.

Im vergangenen Jahr hatte Bodö/Glimt in der Europa League mit dem Vorstoss bis in den Halbfinal überrascht. In diesem Jahr nehmen die Norweger einen Anlauf, einen ähnlichen Coup eine Stufe höher in der Champions League zu wiederholen. Der erste Schritt ist geglückt: Im Hinspiel der Achtelfinal-Playoffs schlugen sie Inter Mailand zuhause mit 3:1.

Das Team um Goalie Yann Sommer und Nati-Verteidiger Manuel Akanji liess sich dabei in der 2. Halbzeit innert weniger Minuten zweimal übertölpeln. In der 61. Minute schoss Jens Petter Hauge die Norweger mit einem satten Abschluss in die nahe Ecke in Front. Drei Zeigerumdrehungen später kombinierte sich Bodö/Glimt herrlich durch, bis Kasper Högh nur noch das leere Tor vor sich hatte. Die beiden Treffer zum 3:1 bedeuteten die Entscheidung in der umkämpften und offensiv geführten Partie.

Legende: Jubel bei den Norwegern Nach einem Treffer gegen Inter. IMAGO / Bildbyran

Esposito mit Tor und Pech

Vor dem Seitenwechsel hatte Francesco Esposito nach einer halben Stunde eine erste Führung der Norweger, Sondre Fet hatte für den Underdog zum 1:0 getroffen, für Inter noch ausgleichen können. Esposito war es auch, der nach wenigen Sekunden in der 2. Halbzeit das 2:1 auf dem Fuss hatte, mit seinem Abschluss aber scheiterte. In der gleichen Szene scheiterte Lautaro Martinez auch noch am Pfosten.

Nach dem norwegischen Doppelschlag drückten die Gäste im hohen Norden zwar auf einen weiteren Treffer, doch das Heimteam hielt stark dagegen. Es war dem Team von Kjetil Knutsen anzumerken, dass der Ligabetrieb in Norwegen noch ruht und dementsprechend genügend Kräfte für eine Abwehrschlacht vorhanden waren.

So geht's weiter

Auch vor dem Rückspiel hat Bodö/Glimt eine ganze Woche Pause, während Inter am Wochenende bei Lecce ran muss. Die Entscheidung im Champions-League-Duell fällt dann am nächsten Dienstag in Mailand.

