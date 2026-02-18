Newcastle gewinnt das Hinspiel in den Achtelfinal-Playoffs der Champions League gegen Qarabag mit 6:1. Matchwinner ist Vierfach-Torschütze Anthony Gordon.

Atletico kassiert bei Brügge spät den Ausgleich zum 3:3, Leverkusen siegt in Piräus 2:0.

Inter steht nach einem 1:3 bei Bodö/Glimt mit dem Rücken zur Wand.

Qarabag Agdam – Newcastle 1:6

Newcastle United steht in der Champions League mit eineinhalb Beinen im Achtelfinal. Die Engländer liessen Qarabag beim 6:1 auswärts keine Chance. Überragende Figur der Partie war Anthony Gordon. Der Engländer erzielte das frühe 1:0 (3.) und traf dann zwischen der 32. und 46. Minute nochmals dreifach, 2 Mal vom Penaltypunkt aus. Erst in der 2. Halbzeit gelang Elvin Dzhafarquliyev der Ehrentreffer der Aserbaidschaner zum zwischenzeitlichen 1:5.

Legende: Zündet das Feuerwerk Newcastles Anthony Gordon. Keystone/AP

Gordon ist erst der 2. Spieler, dem 4 Tore in der 1. Halbzeit eines CL-Spiels gelingen (nach Schachtars Luiz Adriano 2014 gegen BATE Borisov). Für den 24-Jährigen waren es die Tore 7 bis 10 in der laufenden Champions-League-Saison. Er überflügelte damit Vereinsikone Alan Shearer (6) und ist nun alleiniger «Königsklassen»-Rekordtorschütze Newcastles.

Brügge – Atletico 3:3

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit traf Christos Tzolis für das dominante Brügge doch noch zum verdienten 3:3-Ausgleich im Playoff-Hinspiel. Eine Abseitsentscheidung kehrte der VAR in der Folge noch um. Zuvor hatten die Belgier die Partie vor allem in der 1. Halbzeit im Griff gehabt, waren aber nach Toren von Julian Alvarez (8.) und Ademola Lookman (45.+4) in Rückstand geraten. Ein Doppelschlag durch Rapaël Onyedika (52.) und Nicolo Tresoldi (60.) brachte Brügge zurück, ehe Joel Ordonez unglücklich ins eigene Tor und zur vermeintlichen Entscheidung zugunsten der Gäste aus Madrid traf (79.).

Olympiakos Piräus – Leverkusen 0:2

Leverkusen wurde seiner Favoritenrolle zum Auftakt gerecht. Matchwinner für die Deutschen war Patrik Schick. Erst in der 2. Halbzeit trat der Tscheche in Erscheinung, dafür gleich doppelt: Erst verwandelte er einen Pass in die Tiefe zum 1:0 (60.), nur 3 Minuten später köpfelte er einen Eckball zum 2:0-Schlussstand in die Maschen. Olympiakos blieb über weite Strecken zu harmlos.

Die Playoff-Rückspiele der am Mittwoch involvierten Teams im Kampf um den Achtelfinaleinzug steigen am nächsten Dienstag.

Champions League