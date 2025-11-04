Legende: Hält seinen Kasten sauber Frankfurt-Goalie Michael Zetterer. IMAGO / Insidefoto

Frankfurt zittert sich in der 4. Runde der Champions-League-Ligaphase in Neapel zu einem 0:0.

Arsenal lässt Slavia Prag auswärts keine Chance und gewinnt mit 3:0.

Die Partie PSG - Bayern gibt's hier im Liveticker.

Napoli – Frankfurt 0:0

Sowohl Napoli als auch Frankfurt bleiben mit je 4 Punkten im hinteren Mittelfeld der Tabelle hängen. Für die Eintracht, bei der Aurèle Amenda in der Nachspielzeit für einen Kurzeinsatz eingewechselt wurde, ist es dennoch ein gewonnener Punkt, war das Heimteam doch klar überlegen. Eine starke Partie zeigte dabei Frankfurt-Schlussmann Michael Zetterer, der in der Nachspielzeit mit 3 Paraden in kürzester Zeit das Unentschieden rettete.

Slavia Prag – Arsenal 0:3

Der Höhenflug des FC Arsenal findet auch in der Champions League seine Fortsetzung. Die «Gunners» bekundeten bei Slavia Prag keine Mühe und gewannen mit 3:0. Bukayo Saka (32.) eröffnete das Skore mittels Penalty, nach der Pause erhöhte Mikel Merino (46./68.) mit einer Doublette auf 3:0. Für die Equipe von Trainer Mikel Arteta war es wettbewerbsübergreifend der 10. Sieg in Folge. Auch Beeindruckend: Arsenals Tordifferenz in der Champions League beträgt nach 4 Spielen 11:0.

Resultate