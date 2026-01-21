Legende: Letzte Hoffnungen geplatzt Frankfurt scheidet aus der «Königsklasse» aus. imago images/HMB-Media

Eintracht Frankfurt hat in der Champions League nach der Niederlage gegen Qarabag Agdam keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Die Partie zwischen Olympique Marseille und Liverpool gibt's ab 21:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Qarabag Agdam – Eintracht Frankfurt 3:2

Frankfurt ist auch nach dem Trainerwechsel kein Erfolgserlebnis gelungen. Mit Interimstrainer Dennis Schmitt an der Seitenlinie verlor die Eintracht das Gastspiel gegen Qarabag Agdam in Baku mit 2:3. Der Siegtreffer der Gastgeber fiel in der 4. Minute der Nachspielzeit. Damit hat der kriselnde Bundesligist vor dem abschliessenden Spieltag keine Chance mehr, einen Platz in den Top 24 zu erreichen. Geleitet wurde das Spiel vom Schweizer Referee Sandro Schärer.

Die weiteren Partien vom Mittwoch:

Galatasaray – Atletico Madrid 1:1: Beim Gastspiel in Istanbul lässt das Simeone-Team Punkte liegen, hat mit einem Sieg im abschliessenden Gruppenspiel gegen Bodö/Glimt aber noch Chancen auf den direkten Achtelfinaleinzug.

