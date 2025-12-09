Barcelona setzt sich in der 6. Runde der Champions-League-Ligaphase im Camp Nou gegen Frankfurt nach Rückstand 2:1 durch.

Atalanta Bergamo düpiert überraschend Chelsea.

Beim 1:0-Sieg Monacos über Galatasaray Istanbul bleibt Denis Zakarias verschossener Penalty folgenlos.

Liverpool reagiert mit einem späten 1:0-Erfolg gegen Inter in Mailand auf die jüngste Krise.

Barcelona – Eintracht Frankfurt 2:1

Erstmals seit dem Stadion-Umbau spielte Barcelona in der Champions League wieder im Camp Nou. Die Rückkehr glückte dank eines unerwarteten Doppeltorschützen: Jules Koundé war nach Flanken von Marcus Rashford und Lamine Yamal innert nur drei Minuten zweimal mit dem Kopf erfolgreich. Der französische Verteidiger machte damit die Wende vom 0:1 zum 2:1 im Alleingang perfekt. Ansgar Knauff hatte die Gäste gegen die auf Konter anfälligen Katalanen in der ersten Halbzeit überraschend in Front geschossen. Barça fand nach dem 3:3-Remis in Brügge und der 0:3-Pleite gegen Chelsea auf die Siegesstrasse zurück.

Legende: Traf gleich doppelt für Barça Jules Koundé. imago images/Joan Gosa

Bayern München – Sporting 3:1

Bayern München hat in der «Königsklasse» in der 6. Runde den 5. Sieg eingefahren. Dabei hatte der Bundesliga-Krösus einen Schock zu verdauen. In der 54. Minute unterlief Joshua Kimmich nach einer scharfen Hereingabe von Joao Simoes ein Eigentor. Die Münchner schüttelten sich kurz und bliesen dann zum Gegenangriff. Serge Gnabry und Shootingstar Lennart Karl drehten das Spiel innert vier Minuten. Für der 17-jährigen Karl war es im 4. Spiel in der «Königsklasse» bereits der 3. Treffer. Jonathan Tah machte in der 77. Minute mit dem 3:1 den Deckel drauf.

Monaco – Galatasaray 1:0

Es war alles angerichtet für das dritte Champions-League-Tor in Denis Zakarias Karriere. Der Schweizer übernahm als Captain Monacos in der 51. Minute die Verantwortung vom Penaltypunkt. Takumi Minamino war im Strafraum gelegt worden. Doch Zakaria fand in Galatasaray-Keeper Ugurcan Cakir seinen Meister: Sein zentral abgegebener Schuss wurde pariert. Cakir musste eine Viertelstunde später verletzt vom Platz. Vertreter Günay Güvenc erlebte ein persönliches Waterloo: In seiner ersten Aktion irrlichterte er bei einem Eckball der Monegassen im Strafraum herum. Folarin Balogun profitierte und erzielte den Siegtreffer.

Eindhoven – Atletico 2:3

Das Heimteam erwischte den besseren Start und ging nach einem mustergültigen Konter bereits in der 10. Minute durch Guus Til in Führung. Danach standen sich die Niederländer aber selbst im Weg: Nach einem haarsträubenden Fehler im Spielaufbau hatte Julian Alvarez beim Ausgleich leichtes Spiel (37.). PSV-Goalie Matej Kovar sah danach auch beim 1:2 nicht gut aus, er liess einen Ball nach vorne abprallen. Nach Alexander Sörloths 3:1 gelang Eindhoven nur noch der Anschlusstreffer.

Atalanta – Chelsea 2:1

In der Premier League war Chelsea zuletzt dreimal sieglos geblieben. Auch in der «Königsklasse», wo die Londoner bisher überzeugt hatten, lief es für einmal nicht rund: In Bergamo liess man überraschend Federn. Dabei hatte es zunächst gut ausgesehen: Joao Pedro war in der 25. Minute für das 1:0 besorgt. Nach dem Seitenwechsel kamen die Italiener aber besser ins Spiel. Gianluca Scamacca markierte den 1:1-Ausgleich. Und in der 83. Minute versetzte Charles De Ketelaere die Atalanta-Fans mit dem 2:1 endgültig in Ekstase.

Tottenham – Slavia Prag 3:0

Ein Eigentor der Gäste und zwei Penaltys bescherten den «Spurs» den Pflichtsieg gegen die Tschechen, die auf 3 Punkten sitzen bleiben. David Zima traf in der 26. Minute ins eigene Netz. Kurz nach der Pause verwandelte Mohammed Kudus einen Strafstoss zum 2:0. Nach dessen Auswechslung war auch Xavi Simons noch aus 11 Metern erfolgreich.

St-Gilloise – Marseille 2:3

Zum Schweizer Duell kam es in Brüssel nicht: Marc Giger (St-Gilloise) wurde in der 82. Minute eingewechselt, Ulisses Garcia (Marseille) wärmte während der ganzen 90 Minuten die Bank. Die Franzosen behielten das bessere Ende trotz eines Fehlstarts für sich und fuhren den dritten Sieg in der laufenden Kampagne ein. Igor Paixao mit seinem bereits 4. CL-Treffer und Mason Greenwood verwandelten einen 0:1-Rückstand noch vor der Pause in einen 2:1-Vorsprung. Der Engländer Greenwood doppelte später zum 3:1 nach. Die Belgier gaben aber nicht auf und kamen dank Doppelpacker Anan Khalaili noch einmal heran. Zwei Treffer zum vermeintlichen 3:3-Ausgleich wurden in der Schlussphase jeweils wegen Offsides aberkannt.

Ausserdem am Dienstag:

Kairat Almaty – Olympiakos Piräus 0:1

Champions League