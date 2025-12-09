Liverpool schlägt Inter in der 6. Runde der Ligaphase in der Champions League auswärts mit 1:0.

Das Tor der Partie fällt kurz vor Schluss per Penalty; Dominik Szoboszlai bezwingt Yann Sommer.

Was in den anderen Spielen vom Dienstagabend lief, erfahren Sie hier.

Liverpool war im Vorfeld der Partie fast schon bemitleidet worden. Bei den «Reds» rumorte es in den letzten Tagen nach dem Eklat-Interview von Mohamed Salah gewaltig. Der 33-jährige Ägypter wurde aus dem Kader gestrichen. Seine Teamkameraden reagierten auf das Tohuwabohu mit einem Sieg bei Inter Mailand.

In der Champions League kletterte das Team von Trainer Arne Slot vorübergehend auf den 8. Platz, der die direkte Achtelfinal-Qualifikation bedeutet. Inter (5.) bleibt trotz der Niederlage auf Kurs.

Szoboszlai verwandelt vom Punkt

Die Szene des Spiels ereignete sich kurz vor Schluss. Bei einem Zweikampf im Inter-Strafraum zupfte Alessandro Bastoni etwas zu lange am Trikot von Florian Wirtz.

Schiedsrichter Felix Zwayer schaute sich die Szene an der Seitenlinie an – und entschied auf Penalty. Dominik Szoboszlai übernahm die Verantwortung und liess Inter-Goalie Yann Sommer keine Chance (88.)

Auf diesen Nackenschlag fanden die Mailänder, bei denen auch Manuel Akanji durchspielte, keine Antwort mehr. Die Engländer hätten kurz zuvor schon in Führung gehen können. Connor Bradley sah eine hochkarätige Chance von Sommer stark pariert (80).

Liverpool startet gut – Inter erwacht

Die «Reds» hatten besser in die Partie gefunden. Sie liessen Ball und Gegner gut laufen und prüften nach etwas mehr als einer Viertelstunde zweimal Sommer im Inter-Kasten mit Weitschüssen von Curtis Jones und Ryan Gravenberch.

Nach einer halben Stunde lagen sich die Liverpool-Spieler dann in den Armen, als Hugo Ekitiké einen Eckball zur Führung einnickte. Der Treffer wurde jedoch nach fünfminütiger Prüfung wegen Hands zu Recht annulliert.

Für die «Nerazzurri» wirkte das wie ein Weckruf; plötzlich riss das Team von Trainer Cristian Chivu das Spieldiktat an sich. Und es tauchte vermehrt gefährlich vor Liverpool-Keeper Alisson Becker auf. Die beste Chance vergab Lautaro Martinez tief in der Nachspielzeit, als er aus kurzer Distanz per Kopf (45.+6) scheiterte.

