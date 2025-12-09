 Zum Inhalt springen

Champions League: Round-up Nach Kimmichs Fauxpas drehen die Bayern auf

09.12.2025, 20:42

Fussballspieler in roten Trikots feiern auf dem Spielfeld.
Legende: Geben sich keine Blösse Die Spieler von Bayern München. IMAGO / Nico Herbertz
  • Bayern München schlägt Sporting Lissabon in der 6. Runde der Ligaphase der Champions League zu Hause mit 3:1.
  • Die Münchner lassen sich von einem Eigentor nicht aus der Ruhe bringen.

Bayern München – Sporting 3:1

Bayern München hat in der «Königsklasse» in der 6. Runde den 5. Sieg eingefahren. Dabei hatte der Bundesliga-Krösus einen Schock zu verdauen. In der 54. Minute unterlief Joshua Kimmich nach einer scharfen Hereingabe von Joao Simoes ein Eigentor. Die Münchner schüttelten sich kurz und bliesen dann zum Gegenangriff. Serge Gnabry und Shootingstar Lennart Karl drehten das Spiel innert vier Minuten. Für der 17-jährigen Karl war es im 4. Spiel in der «Königsklasse» bereits der 3. Treffer. Jonathan Tah machte in der 77. Minute mit dem 3:1 den Deckel drauf.

Ausserdem am Dienstag:

  • Kairat Almaty – Olympiakos Piräus 0:1

Champions League

SRF zwei, Champions League – Highlights, 09.12.2025, 23:00 Uhr ; 

