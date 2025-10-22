Legende: Per Abstauber erfolgreich Jude Bellingham. Keystone/AP/Manu Fernandez

Real Madrid setzt sich in der Ligaphase der Champions League gegen Juventus Turin verdient, aber nicht ohne zu zittern mit 1:0 durch.

Wie die Madrilenen stehen auch die Bayern mit dem Punktemaximum da. Die Münchner fahren wie Chelsea einen klaren Heimsieg ein.

Eintracht Frankfurt erleidet zuhause gegen Liverpool Schiffbruch – und verliert erneut 1:5.

Real Madrid – Juventus Turin 1:0

Real Madrid steht nach 3 Spielen mit dem Punktemaximum da. Die «Königlichen» entschieden die namhafte Affiche gegen Juventus knapp für sich. Knapp deshalb, weil die Spanier insbesondere vor der Pause einige Möglichkeiten auf den Führungstreffer liegengelassen hatten. Nach Wiederanpfiff waren es dann die Gäste aus Turin, welche in Führung gehen hätten können, ja wahrscheinlich müssen. Dusan Vlahovic (50.) zog alleine auf Thibaut Courtois los, der Real-Keeper parierte mit einer starken Beinparade. Kurz darauf belohnte Jude Bellingham (57.) die insgesamt spielstärkeren Madrilenen, die durch das knappe Resultat aber bis zum Schluss um den Sieg zittern mussten.

Bayern München – FC Brügge 4:0

Auch die Bayern kamen im 3. Spiel zum 3. Sieg und hatten dabei ziemlich leichtes Spiel. Das Unheil aus Sicht der Belgier nahm bereits in der 5. Minute seinen Lauf, als Lennart Karl das Münchner Publikum mit einem Solo verzückte. Von Jonathan Tah im Zentrum angespielt, zog der 17-Jährige los und traf abgeklärt zur frühen Führung. Für Karl war es der erste Startelf-Einsatz in der Champions League. Mit seinem Treffer löste er Jamal Musiala als jüngster deutscher Torschütze in der «Königsklasse» ab. Die Münchner liefen in der Folge nie Gefahr, die Partie aus der Hand zu geben. Harry Kane (14.), Luis Diaz (34.) und Nicolas Jackson (79.) trugen sich ebenso in die Torschützenliste ein.

Chelsea – Ajax 5:1

Chelsea kam mühelos zum 2. Dreier der Ligaphase. Die Londoner, ab der 15. Minute und nach einem überharten Einsteigen von Kenneth Taylor in Überzahl agierend, legten in der 1. Halbzeit den Grundstein: Erst Marc Guiu (18.) und Moises Caicedo (27.) aus dem Spiel heraus und dann Enzo Fernandez (45.) und Estevao (45.+6) jeweils per Elfmeter sorgten für klare Verhältnisse. Dazwischen hatte Wout Weghorst ebenfalls vom Penaltypunkt aus immerhin das 1. CL-Tor für das noch punktlose Ajax erzielt.

AS Monaco – Tottenham 0:0

Tottenham-Goalie Guglielmo Vicario brachte das Heimteam im Fürstentum zum Verzweifeln und rettete den Gästen aus London einen mehr als schmeichelhaften Punkt. Mehrfach rettete der Italiener spektakulär, Monaco verzeichnete insgesamt 23 Abschlüsse (gegenüber 10 der Spurs). Philipp Köhn spielte bei den Monegassen zwischen den Pfosten durch, Denis Zakaria laboriert weiter an einer Adduktorenverletzung.

Sporting Lissabon – Marseille 2:1

Die Gäste aus Marseille nahmen nach einem herrlichen Schlenzer von Igor Paixao (14.) in den linken Winkel zwar eine 1:0-Führung mit in die Pause, mussten die 2. Halbzeit aber mit einem Mann weniger ran. Emerson hatte sich wegen einer Schwalbe seine 2. gelbe Karte abgeholt. Der Schiedsrichter hatte zuerst auf Penalty für Marseille entschieden, nahm diesen aber nach Sichtung der Videobilder zurück und stellte den vermeintlich Gefoulten vom Platz. Marseille brachte das 1:0 nicht über die Zeit. Geny Catamo (69.) und Alisson Santos (86.) drehten die Partie zugunsten der Portugiesen. Bei Marseille wurde Ulisses Garcia in der 67. Minute eingewechselt.

Die weiteren Partien: