Legende: Für den Sieg verantwortlich Mohamed Salah. IMAGO/Pressinphoto

Liverpool bleibt nach einem 1:0-Sieg bei Girona in der Ligaphase der Champions League auch nach 6 Partien makellos.

Zwischen Dinamo Zagreb und Celtic Glasgow fallen keine Tore.

Girona – Liverpool 0:1

Im 6. Spiel in der Ligaphase der Champions League hat Liverpool den 6. Sieg gefeiert. Dank dem 1:0 bei Girona dürfen die Engländer schon fast sicher für die Achtelfinals planen. Beim Auswärtssieg in Spanien hatten die Liverpooler aber stark zu kämpfen. Erst ein Foulpenalty von Mohamed Salah in der 63. Minute brachte die «Reds» auf die Siegerstrasse. Vor allem in der 1. Halbzeit hatte sich Liverpool auch auf Rückkehrer Alisson im Tor verlassen können, der Brasilianer parierte mehrmals stark.

Dinamo Zagreb – Celtic Glasgow 0:0

Zwischen Dinamo Zagreb und Celtic Glasgow fielen keine Tore. Beide Teams verpassten es damit, einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Phase zu machen. Trotzdem dürfen sich sowohl Celtic (9 Punkte) als auch Zagreb (8) weiterhin berechtige Hoffnungen auf das Weiterkommen machen.

Übersicht Champions League