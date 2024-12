Mukiele bezwingt Sommer erstmals in der Champions League

Leverkusen schlägt Inter Mailand am 6. Spieltag der Champions League zuhause mit 1:0.

Nordi Mukiele bezwingt Inter-Goalie Yann Sommer mit seinem Tor in der 90. Minute zum ersten Mal in der laufenden Kampagne.

Real Madrid schlägt Atalanta Bergamo 3:2 , zum Round-up der restlichen Dienstagsspiele geht es hier .

Ohne eine einzige Champions-League-Niederlage oder auch nur ein Gegentor im Gepäck war Inter Mailand in die BayArena gereist. Und Yann Sommer schien seinen Kasten auch im ersten Duell mit Landsmann Granit Xhaka reinhalten zu können.

Doch er hatte die Rechnung ohne Nordi Mukiele gemacht: Der Franzose nutzte eine unübersichtliche Situation im Strafraum in der 90. Minute zum Siegtor für Leverkusen. Die Deutschen belohnten sich damit spät doch noch für ihr spielerisches Übergewicht und fuhren die drei Punkte gegen ein passives Inter verdient ein.

Inter mauert zunächst erfolgreich

Die Italiener hatten sich während der ganzen Partie auf das Rezept beschränkt, das bei zuletzt drei 1:0-Erfolgen in Serie (unter anderem gegen YB) bereits gefruchtet hatte: Defensiv stand der italienische Meister äusserst stabil. Beim Versuch, die Fünferkette zu überwinden, scheiterte Leverkusen Mal für Mal – und dies, obwohl Inter-Trainer Simone Inzaghi im Vergleich zum letzten Liga-Spiel auf mehreren Positionen rotiert hatte.

Leverkusen verpasste es lange, seine Vorteile in Zählbares umzumünzen. Am nächsten war einem Treffer Nathan Tella bereits in der 3. Minute gekommen. Der als Mittelstürmer aufgestellte Nigerianer traf mit seiner sehenswerten Direktabnahme aber nur die Latte.

Leverkusen nun Zweiter

Mit seinem Lucky Punch setzte Mukiele nicht nur Sommers Nimbus der Unbezwingbarkeit ein Ende, sondern stoppte auch Inters Serie der Ungeschlagenheit. Erstmals in dieser Kampagne gab es für den italienischen Meister eine Niederlage. Leverkusen schloss dank des Dreiers nach Punkten zu Inter auf und rückte auf den 2. Platz vor. Beide Teams befinden sich nach wie vor auf Kurs Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation.

So geht es weiter

Am nächsten Spieltag steht für Leverkusen am 21. Januar die Auswärtspartie gegen Atletico Madrid auf dem Programm. Inter reist nach Prag zu Sparta.

