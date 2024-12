Real Madrid gewinnt am 6. Spieltag der Champions League bei Atalanta Bergamo mit 3:2 und verschafft sich etwas Luft im Kampf um die Teilnahme an der K.o.-Phase.

Bei den «Königlichen» muss aber Starstürmer Kylian Mbappé nach 36 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Nachdem sich Reals Vinicius junior nach einer Muskelverletzung am Bein gerade rechtzeitig für das wichtige Spiel in Bergamo zurückgemeldet hatte, müssen die Madrilenen den Ausfall des nächsten Offensivstars verkraften.

Nach gut einer halben Stunde sass Kylian Mbappé am Boden und signalisierte, dass es für ihn nicht mehr weitergehen würde. Noch ist nicht klar, welche Blessur sich der Franzose zugezogen hat.

Mbappé mit starkem Kurzauftritt

Dabei war Mbappé, der sich aufgrund seiner Leistungen zuletzt harscher Kritik ausgesetzt gesehen hatte, ein Start nach Mass in die Partie gelungen. Der 25-Jährige brachte die Gäste mit seiner ersten Aktion in Führung (10.). Von Brahim Diaz an der Strafraumgrenze angespielt, legte sich der Angreifer den Ball kurz vor und schloss kaltblütig in die weite Ecke ab.

Kurz darauf hätte Mbappé sein Team gar mit 2 Längen in Führung bringen können, scheiterte aber mit seinem strammen Abschluss an Atalanta-Keeper Marco Carnesecchi. Der Stürmer war drauf und dran, seinen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, ehe ihn die Verletzung stoppte.

Die Stars von Real liefern

In Abwesenheit von Mbappé mussten es die anderen Topstars von Real richten. So sprangen Rückkehrer Vinicius junior und Jude Bellingham in die Bresche. Erst profitierte der Brasilianer von einer missglückten Abwehraktion der Bergamo-Hintermannschaft (56.), ehe der Engländer nach einem weiten Ball in die Mitte zog und flach traf (59.). Binnen 3 Minuten zog Real von 1:1 auf 3:1 davon.

Damit war der Widerstand der Bergamasken aber noch nicht gebrochen. Die Italiener stemmten sich weiter gegen die erste Niederlage in der diesjährigen Champions-League-Kampagne. Vor allem das Offensivduo Charles De Ketelaere und Ademola Lookman trat immer wieder gefährlich in Erscheinung. Letzterer brachte mit dem 2:3 in der 65. Minute die Spannung zurück.

Zuvor war es De Ketelaere gewesen, der kurz vor der Pause mittels Penalty ausgeglichen hatte, nachdem Reals Aurélien Tchouaméni den aufgerückten Sead Kolasinac im Strafraum zu Fall gebracht hatte.

Retegui verpasst den Ausgleich

Atalanta hatte sich in dieser Phase für einen beherzten Auftritt belohnt und gezeigt, dass es zurecht im oberen Tabellendrittel der Champions League und an der Spitze der Serie A steht.

In der Nachspielzeit wäre Joker Mateo Retegui, der für De Ketelaere gekommen war, beinahe noch der Ausgleich geglückt. Nach einer Flanke von Lookman kam der italienische Nationalstürmer, der beim 6:1 gegen YB doppelt getroffen hatte, aus kürzester Distanz frei zum Abschluss, setzte den Ball aber über das Tor.

So war die erste Niederlage von Bergamo Tatsache, während sich Real etwas Luft im Kampf um die Teilnahme an der K.o.-Phase verschaffen konnte. Der Abstand auf Platz 25 beträgt aber nur 2 Punkte.

So geht es weiter

Bergamo empfängt am 7. Spieltag am 21. Januar Sturm Graz, Real Madrid kriegt es einen Tag später mit RB Salzburg ebenfalls mit einem österreichischen Vertreter zu tun.

