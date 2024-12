Liverpool bleibt nach einem 1:0-Sieg bei Girona in der Ligaphase der Champions League auch nach 6 Partien makellos.

Bayern München lässt Donezk trotz Fehlstart keine Chance, auch PSG gewinnt klar.

Leipzig ist nach einer Niederlage gegen Aston Villa definitiv ausgeschieden.

Bayer Leverkusen schlägt Inter Mailand , Real Madrid gewinnt in Bergamo .

Girona – Liverpool 0:1

Im 6. Spiel in der Ligaphase der Champions League hat Liverpool den 6. Sieg gefeiert. Dank dem 1:0 bei Girona dürfen die Engländer schon fast sicher für die Achtelfinals planen. Beim Auswärtssieg in Spanien hatten die Liverpooler aber hart zu kämpfen. Erst ein Foulpenalty von Mohamed Salah in der 63. Minute brachte die «Reds» auf die Siegerstrasse. Vor allem in der 1. Halbzeit hatte sich Liverpool auch auf Rückkehrer Alisson im Tor verlassen können, der Brasilianer parierte mehrmals stark.

Schachtar Donezk – Bayern München 1:5

Bayern hat sich zumindest bis am Mittwochabend in die Top 8 der Tabelle hocharbeiten können. Beim Spiel auf deutschem Boden – Donezk bestreitet seine CL-Spiele in Gelsenkirchen – hatten die Münchner aber einen Fehlstart verdauen müssen. In der 5. Minute brachte Kevin die Ukrainer in Führung. Konrad Laimer glich allerdings nur 6 Minuten später für den Favoriten aus, Thomas Müller war noch vor der Pause für das 2:1 besorgt. Michael Olise (70./93.) und Jamal Musiala (87.) machten dann alles klar.

Leipzig – Aston Villa 2:3

Leipzig bleibt auch nach 6 Partien ohne Punkt und ist als erstes Team in diesem Jahr definitiv aus der Champions League ausgeschieden. Das Spiel gegen Aston Villa bot dabei viel Spektakel, zweimal kamen die Leipziger nach einem Rückstand zum Ausgleich. Beim 1:1 profitierten sie auch von einer Orientierungslosigkeit von Goalie Emiliano Martinez. Auf das 3:2 von Ross Barkley in der 85. Minute wussten sie dann aber keine Antwort mehr.

Salzburg – Paris St-Germain 0:3

PSG kam zu seinem erst zweiten Sieg in dieser Champions-League-Saison. Beim ehemaligen österreichischen Serienmeister Salzburg trafen Gonçalo Ramos (30.), Nuno Mendes (72.) und Désiré Doué (85.) für die klar dominanten Pariser. Während sich die Gäste damit auf den letzten Qualifikationsplatz für die Zwischenrunde verbessern, wird ein Weiterkommen für die Salzburger immer utopischer.

Brest – PSV Eindhoven 1:0

Brest überrascht weiter. In seiner Premierensaison in der «Königsklasse» feierten die Franzosen bereits den 4. Vollerfolg. Gegen PSV Eindhoven gestaltete sich die Partie ausgeglichen und hätte auch auf die andere Seite kippen können. Verteidiger Julien Le Cardinal erzielte jedoch kurz vor der Pause das einzige Tor der Partie für die Hausherren.

Brügge – Sporting Lissabon 2:1

Ein spätes Tor brachte Ardon Jasharis Brügge den Sieg über Sporting Lissabon. Casper Nielsen schoss die Belgier in der 84. Minute zum Erfolg. Geny Catamo hatte die Portugiesen in der 3. Minute früh in Führung gebracht, ein Eigentor von Eduardo Quaresma brachte die Belgier aber zurück ins Spiel (24.). Beide Teams stehen nun bei 10 Zählern.

Dinamo Zagreb – Celtic Glasgow 0:0

Zwischen Dinamo Zagreb und Celtic Glasgow fielen keine Tore. Beide Teams verpassten es damit, einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Phase zu machen. Trotzdem dürfen sich sowohl Celtic (9 Punkte) als auch Zagreb (8) weiterhin berechtige Hoffnungen auf das Weiterkommen machen.

Übersicht Champions League