Legende: Zeigten ihre ganze Klasse Barcelonas Robert Lewandowski (r.) und Lamine Yamal. Keystone/EPA/Siu Wu

Der FC Barcelona steht dank eines 7:2-Siegs im Rückspiel gegen Newcastle im Viertelfinal der Champions League.

3 Tore innert 10 Minuten entscheiden kurz nach der Pause die Partie.

Der Viertelfinal-Gegner wird noch ausgemacht: Tottenham steht im Rückspiel gegen Atletico nach dem 2:5 vor einer Mammutaufgabe (live bei SRF).

7:2 – da denkt man wohl als Erstes an eine Eckballstatistik oder gar ein Eishockey-Spiel. Aber nein, es war tatsächlich das Ergebnis des Achtelfinal-Rückspiels zwischen Barcelona und Newcastle. Hansi Flicks Team zerpflückte die Engländer und darf weiter vom ersten Champions-League-Titel seit 2015 träumen. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen – das Spektakel hoben die beiden Teams also für den Showdown auf.

Am Ende war es der Altmeister, der den Deckel draufmachte. Robert Lewandowski wurde mit seinem Doppelpack innert 5 Minuten (56./61.) mit 37 Jahren und 209 Tagen zum ältesten Spieler, dem zwei Tore in einem Spiel in der «Königsklasse» gelungen waren. Seine Tore zum 5:2 und 6:2 brachten die Engländer endgültig aus dem Konzept. Raphinha stellte schliesslich das Endergebnis her (72.).

Zuvor hatten sich die beiden einen offenen Schlagabtausch geliefert. Zweimal hiess es: Barcelona trifft, Newcastle – beide Male in Person von Anthony Elanga – reagiert. Auf Lamine Yamals Penaltytor tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatten die «Magpies» erstmals keine Antwort. Es folgte bekanntlich die brutale Effizienz der Barça-Offensive.

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