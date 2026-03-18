Der FC Barcelona steht dank eines 7:2-Siegs im Rückspiel gegen Newcastle im Viertelfinal der Champions League.

Dort wartet nun Atletico Madrid, das sich gegen Tottenham mit einem Gesamtskore von 7:5 durchsetzt.

In den anderen Achtelfinal-Rückspielen kommen Liverpool (4:0 gegen Galatasaray) und Bayern (4:1 gegen Atalanta) zu klaren Siegen.

7:2 – da denkt man wohl als Erstes an eine Eckballstatistik oder gar ein Eishockey-Spiel. Aber nein, es war tatsächlich das Ergebnis des Achtelfinal-Rückspiels zwischen Barcelona und Newcastle. Hansi Flicks Team zerpflückte die Engländer und darf weiter vom ersten Champions-League-Titel seit 2015 träumen. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen – das Spektakel hoben die beiden Teams also für den Showdown auf.

Am Ende war es der Altmeister, der den Deckel draufmachte. Robert Lewandowski wurde mit seinem Doppelpack innert 5 Minuten (56./61.) mit 37 Jahren und 209 Tagen zum ältesten Spieler, dem zwei Tore in einem Spiel in der «Königsklasse» gelungen waren. Seine Tore zum 5:2 und 6:2 brachten die Engländer endgültig aus dem Konzept. Raphinha stellte schliesslich das Endergebnis her (72.).

Zuvor hatten sich die beiden einen offenen Schlagabtausch geliefert. Zweimal hiess es: Barcelona trifft, Newcastle – beide Male in Person von Anthony Elanga – reagiert. Auf Lamine Yamals Penaltytor tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatten die «Magpies» erstmals keine Antwort. Es folgte bekanntlich die brutale Effizienz der Barça-Offensive.

Nun gegen Atletico

Im Viertelfinal wartet nun Liga-Rivale Atletico Madrid (Hinspiel am 7./8. April, Rückspiel am 14./15.). Die Spanier konnten es im Rückspiel gegen Tottenham dank des 5:2-Hinspielsiegs ruhig angehen, mussten sich aber dennoch mit 2:3 geschlagen geben.

In einer attraktiven Partie wollte sich Tottenham mit einem Erfolgserlebnis aus der Champions League verabschieden. Doch sie schienen auch ihre Chance für das Weiterkommen nicht ganz aufgegeben zu haben. Bei jedem Tor ging nochmals ein Ruck durch das Londoner Team. So hatten die Engländer ein Chancenplus zu verzeichnen, scheiterten allerdings oft am überragend aufspielenden Atletico-Goalie Juan Musso.

Die Hypothek aus dem Hinspiel erwies sich am Ende aber als zu gross. Immerhin klappte es mit dem Sieg: Xavi Simons netzte vom Punkt mit seinem 2. Tor des Abends zum 3:2-Endstand ein.

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