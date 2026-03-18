Liverpool gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray 4:0 und tilgt damit die 0:1-Hinspiel-Hypothek.

Auch die Bayern (4:1 gegen Atalanta) stehen im Viertelfinal – mit dem Gesamtskore von 10:2.

Die «Reds» treffen nun auf PSG, die Münchner messen sich mit Real.

Barcelona zerlegt Newcastle gleich mit 7:2 und trifft nun auf Atletico (2:3 gegen Tottenham).

Liverpool – Galatasaray 4:0

Hochkarätige Chancen, minutenlange Druckphasen und trotzdem nur ein Tor von Dominik Szoboszlai: Zur Pause hatte ein dominantes Liverpool an der heimischen Anfield Road gegen ein inexistentes Galatasaray erst die Hinspiel-Hypothek ausgeglichen. Im 2. Durchgang ging es dann umso zügiger.

Innert 115 Sekunden stellten Hugo Ekitiké (51.) und Ryan Gravenberch (53.) auf 3:0 – Liverpool stand somit virtuell in den Viertelfinals der Champions League. Nur 6 Minuten später provozierte die wirblige «Reds»-Offensive auch noch ein Eigentor durch Wilfried Singo, dieses wurde allerdings aufgrund einer knappen Abseitsposition aberkannt.

Das 4:0 gelang den Gastgebern dann doch noch, und wie: Mohamed Salah, zuvor mehrfach Sünder im Abschluss, schlenzte den Ball traumhaft in die Maschen. Für den Ägypter war es der 50. Treffer in der «Königsklasse». Er ist der erste Spieler vom afrikanischen Kontinent, der diese Marke erreicht.

Ausgerechnet dieser Salah hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fahrlässig einen Penalty verschossen: Seinen (zu) lässigen Abschluss in die Mitte parierte Gala-Goalie Ugurcan Cakir mit dem Fuss.

In den Viertelfinals (7./8. und 14./15. April) trifft Liverpool auf PSG, dass sich mühelos gegen Chelsea durchgesetzt hat.

Bayern – Atalanta 4:1

Nach dem deutlichen 6:1 im Hinspiel in Bergamo hatte die Reprise in der Allianz Arena schon vor dem Spiel den Beigeschmack der Spannungslosigkeit. Es sollte auch keine Aufkommen, dafür sorgte in erster Linie Harry Kane.

Der Toptorjäger der Bayern verwandelte erst in der 25. Minute einen Penalty zum 1:0. Dies gelang ihm allerdings erst im 2. Anlauf – bei Marco Sportiellos Parade beim 1. Versuch hatte der Atalanta-Keeper die Torlinie zu früh verlassen.

In der 54. Minute doppelte Kane dann in bester Kane-Manier nach: Eigentlich hatte er den Ball im Strafraum schon zweimal verloren, wurstelte sich aber trotzdem irgendwie durch und stellte wuchtig auf 2:0. Auch der 32-Jährige erreichte damit die 50-Tore-Marke, und das nach erst 66 Spielen in der Champions League. Nur Erling Haaland (49) und Ruud van Nistelrooy (62) waren schneller.

Lennart Karl (56.) und Luis Diaz (70.) auf Zuspiel des jeweils anderen stellten in der Folge auf 4:0, Atalantas Lazar Samardzic gelang nur noch der Ehrentreffer (86.).

Auch die Bayern werden in der nächsten Runde Teil einer Kracher-Paarung: Es wartet Real Madrid. Die Spanier kegelten in ihrem Achtelfinal Manchester City raus.

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