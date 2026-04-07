Bayern München schlägt Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League auswärts mit 2:1.

Die Deutschen gehen mit 2:0 in Führung, Real kommt nur noch zum Anschlusstreffer.

Der Showdown in diesem Gigantenduell steigt am Mittwoch, 15. April, um 21 Uhr in München.

Im anderen Viertelfinal-Hinspiel vom Dienstag jubelt Arsenal in Lissabon gegen Sporting.

Bayern München hat sich in der Champions League eine gute Ausgangslage für den Halbfinal-Einzug erarbeitet. Die Deutschen bejubelten im Bernabeu in Madrid einen verdienten 2:1-Sieg. Die Entscheidung der Partie fiel kurz vor und kurz nach der Pause:

41. Minute: Nach einem Fehlpass von Vinicius Junior schalten die Bayern blitzschnell um. Serge Gnabry bedient Harry Kane, der geschickt verzögert und für Gnabry auflegt. Dieser steckt für den in die Tiefe gestarteten Luis Diaz durch, der locker einschiebt.

46. Minute: Erst 20 Sekunden sind nach dem Seitenwechsel gespielt, da führen die Bayern schon mit 2:0. Michael Olise findet auf dem rechten Flügel viel Platz vor. Er spaziert der Strafraumgrenze entlang und legt für Kane auf, der mit einem Flachschuss in die untere rechte Torecke erfolgreich ist.

Doch statt sich hinten reinzustellen, behielt das Team von Trainer Vincent Kompany die hohe Abwehrkette bei. In anderen Worten: Die Bayern peilten den 3. Treffer an, waren in der Defensive jedoch verwundbar. Genau dies wurde den Münchnern in der 74. Minute zum Verhängnis, als Kylian Mbappé eine Hereingabe von Trent Alexander-Arnold zum 1:2 nutzte.

Schon eine knappe Viertelstunde zuvor hatten die «Königlichen» am Anschlusstreffer geschnuppert, doch Vinicius Junior vergab alleine vor Bayern-Goalie Manuel Neuer (60.).

Was folgte, war eine wilde Schlussphase mit Chancen hüben wie drüben, sodass die Partie auch gut und gerne mit sieben Toren hätte enden können. Es ist der erste Bayern-Sieg gegen Real seit 2012.

Bayern in der 1. Halbzeit überlegen

Die Bayern hatten einen starken Beginn erwischt und hätten schon in der 9. Minute führen müssen. Dayot Upamecano brachte den Ball aus vier Metern alleine vor Real-Goalie Andrij Lunin jedoch nicht im Tor unter.

Es war nicht das einzige Mal, dass die Münchner in der ersten Halbzeit an der Führung schnupperten: In der 27. Minute liessen sich die Madrilenen zu zwei haarsträubenden Fehlpässen in der eigenen Hälfte hinreissen – zuerst patzte Alexander-Arnold, Sekunden später Thiago Pitarch. Zweimal schrammte Gnabry am 1:0 vorbei.

Von den «Königlichen» kam überraschend wenig. Mbappé fand seinen Meister bei zwei Abschlüssen – einmal von links (16.), einmal von rechts (28.) – aus spitzem Winkel in Manuel Neuer. Dazwischen scheiterte Vinicius mit einem Schlenzer (18.).

Champions League